Отопительный сезон 2022/2023: в Кабмине оценили готовность Украины

Ключевая задача на ближайшие недели — выйти на 100% готовность к отопительному сезону.

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Готовность топливно-энергетического комплекса, объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы, а также транспортной инфраструктуры Украины к осенне-зимним холодам 2022/23 составляет 88%. Об этом во время селекторного совещания с главами областных военных администраций заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал.

По его словам, пока регионы готовят к отопительному сезону всю необходимую инфраструктуру, центральная власть продолжает работать над обеспечением энергоресурсов.

"Сейчас накоплено почти 14 млрд кубов газа и 2,2 млн тонн угля", — рассказал Денис Шмыгаль.

Глава правительства также отметил, что ключевая задача на ближайшие недели — выйти на 100% готовность к отопительному сезону.

Ранее стало известно, что в преддверии наступающих холодов украинцам, которые живут возле прифронтовой зоны, бесплатно раздадут дрова для отопления своих домов. Кабмин уже выделил 562 млн грн субвенции на закупку дров, чтобы области купили 400 тысяч кубических метров древесины.

Тем временем жильцы некоторых многоквартирных домов получили предупреждение, что отопление им подключат только при условии погашения долга. В своей статье "Заплатить или замерзнуть. Могут ли отключить отопление домам с большими долгами" Фокус выяснил, действительно ли многоквартирные дома, где проживают злостные неплательщики за жилищно-коммунальные услуги, зимой рискуют остаться с холодными батареями.