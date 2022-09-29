Опалювальний сезон 2022/2023: у Кабміні оцінили готовність України

Ключове завдання на найближчі тижні — вийти на 100% готовність до опалювального сезону.

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Готовність паливно-енергетичного комплексу, об'єктів житлово-комунальної та соціальної сфери, а також транспортної інфраструктури України до осінньо-зимових холодів 2022/23 становить 88%. Про це під час селекторної наради з головами обласних військових адміністрацій заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

За його словами, доки регіони готують до опалювального сезону всю необхідну інфраструктуру, центральна влада продовжує працювати над забезпеченням енергоресурсів.

"Зараз накопичено майже 14 млрд кубів газу та 2,2 млн тонн вугілля", — розповів Денис Шмигаль.

Глава уряду також зазначив, що ключове завдання на найближчі тижні — вийти на 100% готовність до опалювального сезону.

Раніше стало відомо, що напередодні холодів українцям, які живуть біля прифронтової зони, безплатно роздадуть дрова для опалення своїх будинків. Кабмін уже виділив 562 млн грн субвенції на закупівлю дров, щоб області купили 400 тисяч кубічних метрів деревини.

Тим часом мешканці деяких багатоквартирних будинків отримали попередження, що опалення їм під'єднають лише за умови погашення боргу. Фокус з'ясував, чи справді багатоквартирні будинки, де проживають злісні неплатники за житлово-комунальні послуги, взимку ризикують залишитися з холодними батареями.