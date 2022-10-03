ПриватБанк меняет условия перевода денег с гривневых карт на заграничные: что изменилось

За международные P2P-переводы на валютную карту не через сервисы ПриватБанка тариф повышен с 0,5% до 2%.

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ПриватБанк с 1 октября увеличил тариф за отправку международных P2P-переводов с гривневых карт на зарубежные – с 2% до 4% (при минимуме в 50 грн). Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

По информации банка, повышение тарифов необходимо для сдерживания спекуляции на разнице курсов. В то же время переводы на гривневые счета все украинцы могут получать бесплатно.

Кроме того, новые тарифы ПриватБанк установил и для других переводов, например:

зачисление международных P2P-переводов на валютные карты;

зачисление SWIFT-переводов на валютные карты, в том числе и от международных компаний.

Так, за международные P2P-переводы на валютную карту не через сервисы ПриватБанка тариф повышен с 0,5% до 2%. А за зачисление на валютную карту SWIFT-переводов и валютных выплат от международных компаний – с 0,5% до 1%.

Напомним, на днях Нацбанк Украины объявил о запрете P2P-переводов с украинских гривневых карт на зарубежные валютные с 5 октября. При этом украинцы и дальше смогут переводить средства за границу для оплаты:

обучения (на счета учебных заведений)

лечения, транспортировки больных

расходов, связанных со смертью

алиментов.

Тем временем зарплаты в Украине снизились в среднем на 30-40%. Об этом сообщают эксперты в статье Фокуса "Когда зарплата не в радость. Как и почему меняются доходы украинцев во время войны".

С февраля 2022 года информация о том, какова средняя зарплата в Украине, не обнародуется. В инфляционном отчете Нацбанка за июль содержится предположение, что зарплаты в 2022 году сократятся на 12%. Если учесть, что, по последним официальным данным, в январе 2022 года средняя зарплата в Украине составляла 14577 грн, то, в соответствии с данными НБУ, в 2022 году этот показатель достигнет 12828 грн. или же $350 (по официальному курсу НБУ на 4 августа).