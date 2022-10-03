ПриватБанк змінює умови переказу грошей з гривневих карток на закордонні: що змінилося

За міжнародні P2P-перекази на валютну картку не через послуги ПриватБанку тариф підвищений з 0,5% до 2%.

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ПриватБанк з 1 жовтня збільшив тариф за відправку міжнародних P2P-переказів із гривневих карток на закордонні — з 2% до 4% (з мінімумом у 50 грн). Про це повідомила пресслужба фінустанови.

За інформацією банку, підвищення тарифів є необхідним для стримування спекуляції на різниці курсів. Водночас перекази на гривневі рахунки всі українці можуть отримувати безплатно.

Крім того, нові тарифи ПриватБанк встановив і для інших переказів, наприклад:

зарахування міжнародних P2P-переказів на валютні картки;

зарахування SWIFT-переказів на валютні картки, зокрема від міжнародних компаній.

Так, за міжнародні P2P-перекази на валютну картку не через послуги ПриватБанку тариф підвищений з 0,5% до 2%. А за зарахування на валютну картку SWIFT-переказів та валютних виплат від міжнародних компаній — з 0,5 до 1%.

Нагадаємо, днями Нацбанк України оголосив про заборону P2P-переказів з українських гривневих карток на закордонні валютні з 5 жовтня. Водночас українці й надалі зможуть переказувати кошти за кордон на оплату:

навчання (на рахунки навчальних закладів)

лікування, транспортування хворих

витрат, пов'язаних зі смертю

аліментів

Тим часом зарплати в Україні знизилися в середньому на 30-40%. Про це повідомляють експерти у статті Фокусу "Коли зарплата не на радість. Як і чому змінюються доходи українців під час війни".

З лютого 2022 року інформація про те, якою є середня зарплата в Україні, не оприлюднюється. В інфляційному звіті Нацбанку за липень міститься припущення, що зарплати у 2022 році скоротяться на 12%. Якщо зважити на те, що, за останніми офіційними даними, у січні 2022 року середня зарплата в Україні становила 14 577 грн, то, відповідно до даних НБУ, у 2022 році цей показник досягне 12 828 грн або $350 (за офіційним курсом НБУ на 4 серпня).