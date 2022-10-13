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Экономика Восстановление Украины после войны

Лучше, чем в ЕС. Ярослав Железняк рассказал, чем удивит украинская экономика после победы

Ярослав Железняк
Ярослав Железняк предполагает, что одним из конкурентных преимуществ послевоенной Украины станет цифровая экономика

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк назвал главные конкурентные преимущества украинской экономики.

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В своем недавнем интервью Фокусу первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк выразил уверенность, что Украине удастся построить даже лучшую экономику, чем в Польше.

Для этого необходимы следующие шаги:

  • победа Украины в войне с Россией
  • интеграция Украины в ЕС
  • вступление Украины в НАТО для гарантий безопасности в случае, если Россия окончательно не развалится

Ярослав Железняк предполагает, что одним из главных конкурентных преимуществ послевоенной Украины станет цифровая экономика.

"Я представляю представителя Украины, выходящего на трибуну условного экономического форума в Давосе и выступающего с короткой речью о том, почему нужно инвестировать в Украину. И начинает он с того, что Украина, во-первых, победительница, показавшая всему миру свой несгибаемый дух и мощь, и во-вторых, это страна, которая диджитализована гораздо лучше, чем большинство других", — отметил Железняк.

Если победу Украине еще предстоит выбороть на поле боя, то высоким уровнем цифровизации и развития ІТ-сектора наше государство отличается уже сейчас. Как отметил Железняк, несмотря на то, что ни один политик и ни одно правительство в Украине долгое время не считали приоритетом развитие IТ-сектора, именно эта отрасль стала одним из крупнейших поставщиков экспортной валютной выручки и сохраняет свои позиции даже во время войны.

"Нам важно не бояться экспериментировать и иногда даже опережать страны ЕС, как, например, вышло с приложением "Дiя", нашим финтехом, системой электронных закупок "Прозоро", признанной лучшей в мире и др.", — заключает собеседник Фокуса.

Напомним, в конце января 2022 года для ІТ-сектора в Украине начал действовать специальный налоговый режим "Дiя Сiтi". И хотя этому начинанию трудно давать оценки, поскольку режим, фактически, начал действовать в условиях войны, Ярослав Железняк рассказывает Фокусу о том, что еще не слышал от большого IТ-бизнеса особых нареканий относительно "Дiя Сiтi".

Сейчас в Украине готовится введение дополнительных стимулов для развития IТ-сектора и цифровой экономики. В их числе Ярослав Железняк называет электронное резидентство и легализацию криптоактивов.

В частности, внедрение е-резидентства для иностранных IT-специалистов в Украине предусмотрено законопроектом №5270. Этот документ, который парламент одобрил в начале октября, ожидает подписи президента. Его введение позволит иностранным IT-специалистам регистрироваться в "Дії" электронным плательщиком единого налога (5% от доходов в рамках лимита ФЛП 3 группы). Аналогичная практика успешно действует в Эстонии.

Подробнее о международной помощи и восстановлении Украины после победы читайте в интервью Ярослава Железняка Фокусу. Ранее Фокус также говорил с главой комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым о расходах госбюджета, перспективах роста экономики в 2023 году и налогах.