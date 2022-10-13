Лучше, чем в ЕС. Ярослав Железняк рассказал, чем удивит украинская экономика после победы

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк назвал главные конкурентные преимущества украинской экономики.

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В своем недавнем интервью Фокусу первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк выразил уверенность, что Украине удастся построить даже лучшую экономику, чем в Польше.

Для этого необходимы следующие шаги:

победа Украины в войне с Россией

интеграция Украины в ЕС

вступление Украины в НАТО для гарантий безопасности в случае, если Россия окончательно не развалится

Ярослав Железняк предполагает, что одним из главных конкурентных преимуществ послевоенной Украины станет цифровая экономика.

"Я представляю представителя Украины, выходящего на трибуну условного экономического форума в Давосе и выступающего с короткой речью о том, почему нужно инвестировать в Украину. И начинает он с того, что Украина, во-первых, победительница, показавшая всему миру свой несгибаемый дух и мощь, и во-вторых, это страна, которая диджитализована гораздо лучше, чем большинство других", — отметил Железняк.

Если победу Украине еще предстоит выбороть на поле боя, то высоким уровнем цифровизации и развития ІТ-сектора наше государство отличается уже сейчас. Как отметил Железняк, несмотря на то, что ни один политик и ни одно правительство в Украине долгое время не считали приоритетом развитие IТ-сектора, именно эта отрасль стала одним из крупнейших поставщиков экспортной валютной выручки и сохраняет свои позиции даже во время войны.

"Нам важно не бояться экспериментировать и иногда даже опережать страны ЕС, как, например, вышло с приложением "Дiя", нашим финтехом, системой электронных закупок "Прозоро", признанной лучшей в мире и др.", — заключает собеседник Фокуса.

Напомним, в конце января 2022 года для ІТ-сектора в Украине начал действовать специальный налоговый режим "Дiя Сiтi". И хотя этому начинанию трудно давать оценки, поскольку режим, фактически, начал действовать в условиях войны, Ярослав Железняк рассказывает Фокусу о том, что еще не слышал от большого IТ-бизнеса особых нареканий относительно "Дiя Сiтi".

Сейчас в Украине готовится введение дополнительных стимулов для развития IТ-сектора и цифровой экономики. В их числе Ярослав Железняк называет электронное резидентство и легализацию криптоактивов.

В частности, внедрение е-резидентства для иностранных IT-специалистов в Украине предусмотрено законопроектом №5270. Этот документ, который парламент одобрил в начале октября, ожидает подписи президента. Его введение позволит иностранным IT-специалистам регистрироваться в "Дії" электронным плательщиком единого налога (5% от доходов в рамках лимита ФЛП 3 группы). Аналогичная практика успешно действует в Эстонии.

Подробнее о международной помощи и восстановлении Украины после победы читайте в интервью Ярослава Железняка Фокусу. Ранее Фокус также говорил с главой комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым о расходах госбюджета, перспективах роста экономики в 2023 году и налогах.