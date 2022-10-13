Краще, ніж у ЄС. Ярослав Железняк розповів, чим здивує українська економіка після перемоги

Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк назвав головні конкурентні переваги української економіки.

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У своєму недавньому інтерв'ю Фокусу перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк висловив упевненість, що Україні вдасться збудувати навіть кращу економіку, ніж у Польщі.

Для цього необхідні такі кроки:

перемога України у війні з Росією

інтеграція України в ЄС

вступ України в НАТО для гарантій безпеки у випадку, якщо Росія остаточно не розвалиться

Ярослав Железняк припускає, що однією з головних конкурентних переваг післявоєнної України стане цифрова економіка.

"Я уявляю представника України, який виходить на трибуну умовного економічного форуму в Давосі та виступає з короткою промовою про те, чому потрібно інвестувати в Україну. І починає він з того, що Україна, по-перше, переможниця, яка показала всьому світу свій незламний дух і потужність, і, по-друге, це країна, яка діджиталізована набагато краще, ніж більшість інших", — зазначив Железняк.

Якщо перемогу Україна ще має вибороти на полі бою, то високим рівнем цифровізації та розвитку ІТ-сектору наша держава відрізняється вже зараз. Як зазначив Железняк, незважаючи на те, що жоден політик і жоден уряд в Україні довгий час не вважали пріоритетом розвиток ІТ-сектору, саме ця галузь стала одним із найбільших постачальників експортної валютної виручки та зберігає свої позиції навіть під час війни.

"Нам важливо не боятися експериментувати й іноді навіть випереджати країни ЄС, як, наприклад, вийшло з додатком "Дiя", нашим фінтехом, системою електронних закупівель "Прозоро", визнаною найкращою у світі, та ін.", — підсумовує співрозмовник Фокусу.

Нагадаємо, наприкінці січня 2022 року для ІТ-сектору в Україні почав діяти спеціальний податковий режим "Дiя Сiтi". І хоча цьому починання важко давати оцінки, оскільки режим фактично почав діяти в умовах війни, Ярослав Железняк розповідає Фокусу про те, що ще не чув від великого ІТ-бізнесу особливих нарікань щодо "Дія Сiтi".

Наразі в Україні готується запровадження додаткових стимулів для розвитку ІТ-сектору та цифрової економіки. Серед них Ярослав Железняк називає електронне резидентство та легалізацію криптоактивів.

Зокрема, впровадження е-резидентства для іноземних IT-фахівців в Україні передбачено законопроєктом №5270. Цей документ, який парламент схвалив на початку жовтня, очікує на підпис президента. Його запровадження дозволить іноземним IT-фахівцям реєструватися в "Дії" електронним платником єдиного податку (5% від доходів у межах ліміту ФОП 3 групи). Аналогічна практика успішно діє в Естонії.

Докладніше про міжнародну допомогу та відновлення України після перемоги читайте в інтерв'ю Ярослава Железняка Фокусу. Раніше Фокус також говорив із головою комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим про витрати держбюджету, перспективи зростання економіки у 2023 році та податки.