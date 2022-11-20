Из миллиардеров — в трущобы. Как теряли состояние Бэнкман-Фрид и другие известные богачи

Рискованные инвестиции, мошенничество, обман с налогами, вложение в неудачные бизнес-направления — вот лишь краткий перечень причин, по которым остались без миллиардов известные в мире толстосумы.

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В мире менее двух тысяч миллиардеров — но вместе они владеют состоянием, которое иногда может превышать ВВП какой-нибудь маленькой африканской страны. Впрочем, то, что эти люди добились такого успеха, совсем не означает, что у них есть иммунитет от провала и безденежья.

Например, соучредитель биржи FTX и криптовалютный миллиардер из США Сэм Бэнкман-Фрид в 2022 году лишился 94% своего состояния, которое до краха оценивалось в $15,6 млрд.

Фокус решил рассказать, как некоторые богатейшие люди теряли все свои активы и почему.

Роберт Джонсон — потерял миллиард из-за развода

Роберт Л. Джонсон прошел классический американский путь от скромного происхождения к невообразимому богатству. Девятый из десяти детей в рабочей семье в маленьком городке Иллинойса, он в 1979 году вложил ссуду в размере 15 тысяч долларов в Black Entertainment Television (BET), одну из самых богатых франшиз кабельного телевидения. Таким образом, он вошел в историю, став первым чернокожим миллиардером в Америке, когда продал основанный им же кабельный канал Black Entertainment Television (BET) корпорации Viacom в 2001 году. По данным Forbes, сделка помогла заработать ему 1,2 млрд долларов.

Но уже через несколько лет он лишился более половины своего состояния после бракоразводного процесса.

Сейчас Роберт Джонсон не входит в список миллиардеров Forbes, но все же состояние у него имеется. По данным Forbes, личное состояние Джонсона включает семь отелей, недавно приобретенных у Hilton за 95 миллионов долларов; ресторан в Орландо, Флорида; а также миноритарный пакет акций издательства Vanguarde Media. Причем, бизнесмен надеется купить больше отелей и приобрести лучшую игрушку богатого парня: профессиональную спортивную франшизу.

Масаеси Сон — пострадал от "пузыря"

Японский бизнесмен, один из богатейших людей планеты, обладал состоянием в $78 млрд, пока в 2000 году не стал жертвой пузыря доткомов. Напомним, пузырь доткомов — это резкий обвал стоимости акций интернет-компаний и интернет-стартапов. По информации Forbes, акции компании Сона SoftBank резко рухнули вниз, а сам предприниматель потерял $59 млрд. Есть мнение, что это была самая большая потеря собственного капитала за ночь. Тем не менее Сон продолжает оставаться миллиардером с текущим собственным капиталом в сумме $13,3 млрд по состоянию на середину ноября.

Санджив Сидху — самый богатый индийский иммигрант… но уже не миллиардер

Американский предприниматель индийского происхождения в 2001 году распоряжался $9,8 млрд, за что удостоился звания "самого богатого индийского иммигранта в Америке".

Сидху разбогател после того, как еще в 1988 году основал и возглавил компанию i2 Technologies, которая специализировалась на создании программного обеспечения. В 2000 году биржевая стоимость фирмы бизнесмена возросла на 850%, но уже в следующем году акции компании неуклонно катились вниз.

Санджив Сидху таки спас часть своего состояния, однако большую часть потерял, и после 2001 года больше не числится в списках миллиардеров журнала Forbes.

Ясумицу Шигета — устоял перед кризисом

Японский бизнесмен состояние которого, по данным Forbes, оценивалось в баснословные $42 млрд. Основатель и председатель технологического гиганта Hikari Tsushin лишился значительной части своего богатства во времена кризиса в технологической индустрии — как пишет Fortune, потери составили $40 млрд.

Впрочем, по всей видимости, сейчас дела у японского предприниматели идут не так уж и плохо. По крайней мере, в 2022 году Forbes оценил его состояние в $2,3 млрд. Сейчас бизнесмен уверенно развивает свою компанию по распространению мобильных телефонов Hikari Tsushin. Он расширил бизнес новыми направлениями, включая страхование жизни и канцелярские товары, в том числе, копировальные машины.

Сэм Уайли — официально "налоговый мошенник"

Бывший миллиардер Сэм Уайли, бизнесмен из Далласа, разбогател благодаря тем, кто инвестировал в его ресторанный бизнес, розничную торговлю и компьютерные компании. Вместе со своим братом Чарльзом Сэм покупал фермерские хозяйства и особняки в Аспене, основывал оффшорные фонды, которые выплачивали бы им миллионы всю оставшуюся жизнь. По данным Forbes, в 2010 году состояние Сэма Уайли оценивалось в $1 млрд.

Сейчас бизнесмен более известен, как осужденный налоговый мошенник. В 2010 году Комиссия по ценным бумагам и биржам и Налоговая служба привлекли его и его ныне покойного брата Чарльза к одному из самых крупных дел об уклонении от уплаты налогов в истории, обвинив их в использовании запутанной сети офшорных трастов для сокрытия продаж акций, которые принесла сотни миллионов нелегальной прибыли. Уайли был признан виновным и получил колоссальный счет в размере $1,3 млрд за задолженность по налогам, процентам и штрафам.

Эйке Батиста — выпал из списка миллиардеров

Еще в 2013 году состояние бразильского бизнесмена Эйке Батисты оценивалось в $34,5 миллиарда. Когда-то самый богатый человек в Бразилии, Батиста остался без своего богатства за один год, когда стоимость многих его нефтяных и газовых активов начала снижаться, а сам бизнесмен оказался в долгах, которые существенно превышали стоимость его нефтегазового бизнеса. Увы, сейчас Батиста больше не состоит в списке миллиардеров Bloomberg.

Шон Куинн — когда-то самый богатый человек Ирландии по уши в долгах

В 2008 году Шон владел $6 млрд и считался самым богатым человеком в Ирландии. Все изменилось уже в 2010 году на фоне краха рынка недвижимости Ирландии. Бизнесмен потерял все свое состояние, но хуже того — он внезапно оказался в долгах на сумму около $3 миллиардов, пишет Fortune.

Антон Шлекер — "аптечный" миллионер

Немецкий бизнесмен, бывший владелец сети аптек Schlecker до прихода в аптечный бизнес был учеником мясника. В 2011 году его состояние оценивалось в $3,1 млрд, а сеть его аптек Schlecker насчитывала около 13 тыс. отделений по всей Европе.

Футбольный фанат и любитель спортивных автомобилей, по-видимому, владеет Ferrari, Aston Martin, Porsche и Jaguar. Его огромная бизнес-империя проиграла конкуренцию другим игрокам рынка, постепенно теряя лидерские позиции. Как итог — в январе 2012 года Антон Шлекер объявил себя банкротом.

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