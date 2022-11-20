З мільярдерів — у нетрі. Як втрачали багатство Бенкман-Фрід та інші відомі багатії

Ризиковані інвестиції, шахрайство, обман з податками, вкладення в невдалі бізнес-напрямки — ось лише короткий перелік причин, через які залишилися без мільярдів відомі у світі товстосуми.

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У світі менш як дві тисячі мільярдерів — але разом вони володіють статком, який іноді може перевищувати ВВП якоїсь маленької африканської країни. Втім, те, що ці люди досягли такого успіху, зовсім не означає, що вони мають імунітет від провалу і безгрошів'я.

Наприклад, співзасновник біржі FTX та криптовалютний мільярдер із США Сем Бенкман-Фрід у 2022 році втратив 94% свого статку, який до краху оцінювався в $15,6 млрд.

Фокус вирішив розповісти, як деякі найбагатші люди втрачали всі свої активи та чому.

Роберт Джонсон — втратив мільярд через розлучення

Роберт Л. Джонсон пройшов класичний американський шлях від скромного походження до неймовірного багатства. Дев'ятий з десяти дітей у робітничій сім'ї в маленькому містечку Іллінойсу, він у 1979 році вклав позику у розмірі 15 тисяч доларів у Black Entertainment Television (BET), одну з найбагатших франшиз кабельного телебачення. Так він увійшов в історію, ставши першим чорношкірим мільярдером в Америці, коли продав заснований ним кабельний канал Black Entertainment Television (BET) корпорації Viacom у 2001 році. За даними Forbes, угода допомогла заробити йому 1,2 млрд доларів.

Але вже за кілька років він втратив більшу частину свого заробітку після шлюборозлучного процесу.

Зараз Роберт Джонсон не входить до списку мільярдерів Forbes, але все ж таки статок у нього є. За даними Forbes, особисті статки Джонсона включає сім готелів, нещодавно придбаних у Hilton за 95 мільйонів доларів; ресторан в Орландо, Флорида; а також міноритарний пакет акцій видавництва Vanguarde Media. Причому бізнесмен сподівається купити більше готелів та придбати найкращу іграшку багатого хлопця: професійну спортивну франшизу.

Масаєсі Сон — постраждав від "бульбашки"

Японський бізнесмен, один з найбагатших людей планети, мав статки у $78 млрд, поки у 2000 році не став жертвою бульбашки доткомів. Нагадаємо, бульбашка доткомів — це різкий обвал вартості акцій інтернет-компаній та інтернет-стартапів. За інформацією Forbes, акції компанії Сона SoftBank різко впали вниз, а сам підприємець втратив $59 млрд. Є думка, що це була найбільша втрата власного капіталу за ніч. Проте Сон продовжує залишатися мільярдером з поточним власним капіталом у сумі $13,3 млрд станом на середину листопада.

Санджів Сідху — найбагатший індійський іммігрант... але вже не мільярдер

Американський підприємець індійського походження у 2001 році розпоряджався $9,8 млрд, за що відзначився званням "найбагатшого індійського іммігранта в Америці".

Сідху розбагатів після того, як ще у 1988 році заснував та очолив компанію i2 Technologies, яка спеціалізувалася на створенні програмного забезпечення. У 2000 році біржова вартість фірми бізнесмена зросла на 850%, але вже наступного року акції компанії неухильно котилися вниз.

Санджів Сідху таки врятував частину свого статку, проте більшу частину втратив, і після 2001 року більше не значиться у списках мільярдерів журналу Forbes.

Ясуміцу Шигета встояв перед кризою

Японський бізнесмен статки якого, за даними Forbes, оцінювалися у нечувані $42 млрд. Засновник і голова технологічного гіганта Hikari Tsushin втратив значну частину свого багатства за часів кризи в технологічній індустрії — як пише Fortune, втрати склали $40 млрд.

Втім, мабуть, зараз справи у японського підприємця йдуть не так уже й погано. Принаймні у 2022 році Forbes оцінив його статки в $2,3 млрд. Зараз бізнесмен впевнено розвиває свою компанію з поширення мобільних телефонів Hikari Tsushin. Він розширив бізнес новими напрямами, включно зі страхуванням життя та канцелярськими товарами, зокрема копіювальними машинами.

Сем Вайлі — офіційно "податковий шахрай"

Колишній мільярдер Сем Вайлі, бізнесмен із Далласа, розбагатів завдяки тим, хто інвестував у його ресторанний бізнес, роздрібну торгівлю та комп'ютерні компанії. Разом зі своїм братом Чарльзом Сем купував фермерські господарства і маєтки в Аспені, засновував офшорні фонди, які виплачували б їм мільйони все життя. За даними Forbes, у 2010 році статки Сема Вайлі оцінювалися в $1 млрд.

Зараз бізнесмен більш відомий як засуджений податковий шахрай. У 2010 році Комісія з цінних паперів і бірж і Податкова служба залучили його і його нині покійного брата Чарльза до однієї з найбільших справ про ухилення від сплати податків в історії, звинувативши їх у використанні заплутаної мережі офшорних трастів для приховування продажів акцій, які принесла сотні мільйонів нелегального прибутку. Вайлі був визнаний винним і отримав колосальний рахунок у розмірі $1,3 млрд за заборгованість із податків, відсотків та штрафів.

Ейке Батіста — випав зі списку мільярдерів

Ще у 2013 році статки бразильського бізнесмена Ейке Батісти оцінювалися в $34,5 мільярда. Колись найбагатша людина у Бразилії, Батіста залишився без свого багатства за один рік, коли вартість багатьох його нафтових та газових активів почала знижуватися, а сам бізнесмен опинився у боргах, які суттєво перевищували вартість його нафтогазового бізнесу. На жаль, зараз Батіста більше не перебуває у списку мільярдерів Bloomberg.

Шон Квінн — колись найбагатша людина Ірландії по вуха в боргах

У 2008 році Шон володів $6 млрд і вважався найбагатшою людиною в Ірландії. Все змінилося вже у 2010 році на тлі краху ринку нерухомості Ірландії. Бізнесмен втратив все своє майно, але що гірше — він раптово опинився в боргах на суму близько $3 мільярдів, пише Fortune.

Антон Шлекер — "аптечний" мільйонер

Німецький бізнесмен, колишній власник мережі аптек Schlecker до приходу до аптечного бізнесу, був учнем м'ясника. У 2011 році його статки оцінювалися в $3,1 млрд, а мережа його аптек Schlecker налічувала близько 13 тис. відділень по всій Європі.

Футбольний фанат та аматор спортивних автомобілів, мабуть, володіє Ferrari, Aston Martin, Porsche та Jaguar. Його величезна бізнес-імперія програла конкуренцію іншим гравцям ринку, поступово втрачаючи лідерські позиції. У підсумку — у січні 2012 року Антон Шлекер оголосив себе банкрутом.

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