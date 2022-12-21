Их там нет. Где за границей можно встретить Новый Год и Рождество без россиян

Среди украинских граждан растет популярность путешествий в страны, которые закрыли свои границы для туристов из России. Куда можно поехать на зимние праздники с минимальным риском столкнуться с представителями государства-агрессора?

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Одной из новых тенденций, которую в 2022 году заметили в туристической компании Join UP, стал рост спроса среди украинцев на турпоездки в государства, которые не выдают туристические визы гражданам РФ. Речь идет о следующих странах:

Бельгия

Дания

Эстония

Латвия

Литва

Нидерланды

Польша

Словакия

Чехия

Финляндия

Как пишет Фокус в своем обзоре "Найти праздник. Как и куда едут украинцы отдохнуть на Новый год", посетить эти страны можно забронировав бюджетный автобусный тур из Украины. Так, туроператор Join UP предлагает отправится в Чехию, где рождественские Прага и Карловы Вары привлекают сказочной зимней атмосферой и возможностью оздоровления на термальных источниках. Стоимость такого автобусного тура на двоих составляет 23311 грн за 7 ночей.

Можно выбрать и более бюджетный вариант тура в новогоднюю Прагу с выездом из Львова за 10224 грн для двоих за 4 дня. Однако нужно учитывать, что в стоимость тура включена только одна обзорная экскурсия. Дополнительные экскурсии и входные билеты в музеи нужно оплачивать отдельно и это немалая статья расходов. Например, костюмированная экскурсия "Ночная Прага" для двоих обойдется в 1620 грн. Напомним, для российских туристов Чехия закрыла свои границы с 25 октября.

[ + – ] Ночь в новогодней Праге Фото: pixabay.com

Марина Казакова основательница, компании Kazakovs Travel, также советует украинским туристам отправиться в новогоднюю Прагу, где рождественская ярмарка продлится до 6 января, или ощутить гостеприимство прибалтийских стран, которые оказывают Украине во время войны особенную поддержку.

Путешествия в страны Балтии — бюджетное решение. Например, автобусный тур из Львова на рождественские ярмарки в Вильнюсе и Риге обойдется паре в 10224 грн за 4 дня. Другая туркомпания предлагает посетить из Киева все три прибалтийские столицы — Вильнюс, Таллин и Ригу — в рамках 5-ти дневного эконом-тура за 10078 грн для двоих. Напомним, запрет на въезд для граждан России с туристическими визами страны Балтии ввели одними из первых — 19 сентября.

[ + – ] Зимний Таллин Фото: pixabay.com

Тем, у кого есть маленькие дети, верящие в сказку, Казакова советует отправиться на родину Санта-Клауса в Финляндии. Такой автобусный тур из Львова через Польшу и страны Балтии обойдется 42 тыс. грн на двоих на 8 дней. Уточним, Финляндия закрыла границу для российских туристов с 30 сентября.

Согласно опросу, который проводили в компании Eurotrips Ukraine в социальных сетях, в числе направлений, куда украинцы хотели бы этой зимой поехать более всего, в частности, назвали Амстердам (Нидерланды). Новогодний тур в этот колоритный город предлагается за 32700 для двоих за 10 дней. Причем, посетить удастся не только Амстердам, но и Париж, Берлин и Прагу.

"Европа уже в начале декабря готовится к Рождеству, поэтому почувствовать атмосферу праздника и отдохнуть от веерных отключений можно почти весь декабрь, — рассказывает Фокусу Эльмира Джангирова, тревел-эксперт. — Рождественские ярмарки, вкусная еда, яркие наряды – все это позволит погрузиться в сказочную и новогоднюю атмосферу не потратив дополнительные деньги на билеты на самолет".

Бюджетные путешествия туда, где нет россиян, можно организовать самостоятельно, купив билеты на автобус или поезд. По словам Андрея Буренка, основателя и генерального директора сервиса поиска авиабилетов TripMyDream удобное железнодорожное сообщение из Украины, в частности, позволяет легко добраться до Польши, куда идут поезда Киев-Варшава или Киев-Краков, или в Словакию поездами из Киева, Чопа или Мукачево. По словам собеседника Фокуса, удачная идея для Нового Года — путешествие на горнолыжные курорты Польши (Закопане, Каспровый Верх и др.) или Словакии (Попрад, Ясна, Татранска Ломница и др).

[ + – ] Популярное направление туризма - горнолыжные курорты Польши и Словакии Фото: pixabay.com

Еще одной тенденцией, которую в 2022 году отмечают в Join UP, стало заметное уменьшение горизонта планирования. Ведь из-за существенной неопределенности в путешествия теперь реже бронируют заранее, и туристические операторы получают значительное количество запросов "сегодня на завтра". Соответственно, даже в последнюю декаду декабря у граждан еще есть шанс забронировать новогодний или рождественский тур, скажем, в Прагу или Амстердам.

Чтобы отправится в более далекое путешествие на самолете украинцы вынуждены добираться до ближайших аэропортов за границей. Ранее Фокус называл ТОП-10 наиболее удобных для украинцев зарубежных аэропортов.