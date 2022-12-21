Їх там нема. Де за кордоном можна зустріти Новий рік та Різдво без росіян

Серед українських громадян зростає популярність подорожей до країн, які закрили свої кордони для туристів із Росії. Куди можна поїхати на зимові свята з мінімальним ризиком зіткнутися із представниками держави-агресора?

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Однією з нових тенденцій, яку у 2022 році помітили у туристичній компанії Join UP, стало зростання попиту серед українців на тури до держав, які не видають туристичні візи громадянам РФ. Йдеться про такі країни:

Бельгія

Данія

Естонія

Латвія

Литва

Нідерланди

Польща

Словаччина

Чехія

Фінляндія

Як пише Фокус у своєму огляді “Знайти свято. Як і куди їдуть українці відпочити на Новий рік”, відвідати ці країни можна, забронювавши бюджетний автобусний тур з України. Так, туроператор Join UP пропонує вирушити до Чехії, де різдвяні Прага та Карлові Вари приваблюють казковою зимовою атмосферою та можливістю оздоровлення на термальних джерелах. Вартість такого автобусного туру на двох становить 23 311 грн за 7 ночей.

Можна вибрати й бюджетніший варіант туру до новорічної Праги з виїздом зі Львова за 10 224 грн для двох за 4 дні. Однак потрібно враховувати, що у вартість туру включено лише одну оглядову екскурсію. Додаткові екскурсії та вхідні квитки до музеїв потрібно оплачувати окремо і це чимала стаття витрат. Наприклад, костюмована екскурсія "Нічна Прага" для двох коштуватиме 1620 грн. Нагадаємо, для російських туристів Чехія закрила свої кордони із 25 жовтня.

[ + – ] Ніч у новорічній Празі Фото: pixabay.com

Марина Казакова, засновниця компанії Kazakovs Travel, також радить українським туристам відправитися в новорічну Прагу, де різдвяний ярмарок триватиме до 6 січня, або відчути гостинність прибалтійських країн, які надають Україні під час війни особливу підтримку.

Подорожі до країн Балтії — бюджетне рішення. Наприклад, автобусний тур зі Львова на різдвяні ярмарки у Вільнюсі та Ризі коштуватиме парі 10 224 грн за 4 дні. Інша туркомпанія пропонує відвідати з Києва всі три прибалтійські столиці — Вільнюс, Таллінн та Ригу — в межах 5-денного економтуру за 10 078 грн для двох. Нагадаємо, заборону на в'їзд для громадян Росії з туристичними візами країни Балтії запровадили одними з перших — 19 вересня.

[ + – ] Зимовий Таллінн Фото: pixabay.com

Тим, у кого є маленькі діти, які вірять у казку, Казакова радить вирушити на батьківщину Санта-Клауса у Фінляндії. Такий автобусний тур зі Львова через Польщу та країни Балтії коштуватиме 42 тис. грн на двох на 8 днів. Уточнимо, Фінляндія закрила кордон для російських туристів з 30 вересня.

Згідно з опитуванням, яке проводили в компанії Eurotrips Ukraine у соціальних мережах, серед напрямків, куди українці хотіли б цієї зими поїхати найбільше, зокрема, назвали Амстердам (Нідерланди). Новорічний тур до цього колоритного міста пропонується за 32 700 для двох за 10 днів. Причому відвідати вдасться не лише Амстердам, а й Париж, Берлін та Прагу.

"Європа вже на початку грудня готується до Різдва, тому відчути атмосферу свята і відпочити від віялових відключень можна майже весь грудень, — розповідає Фокусу Ельміра Джангірова, тревел-експертка. — Різдвяні ярмарки, смачна їжа, яскраве вбрання — все це яскраве вбрання — все це та новорічну атмосферу не витративши додаткові гроші на квитки на літак”.

Бюджетні подорожі туди, де немає росіян, можна організувати самостійно, купивши квитки на автобус чи потяг. За словами Андрія Буренка, засновника та генерального директора сервісу пошуку авіаквитків TripMyDream зручне залізничне сполучення з України, зокрема, дозволяє легко дістатися до Польщі, куди йдуть потяги Київ-Варшава чи Київ-Краків, або до Словаччини поїздами з Києва, Чопа чи Мукачева. За словами співрозмовника Фокусу, вдала ідея для Нового року — подорож на гірськолижні курорти Польщі (Закопане, Каспрів верх та ін.) або Словаччини (Попрад, Ясна, Татранська Ломниця та ін.).

[ + – ] Популярний напрямок туризму – гірськолижні курорти Польщі та Словаччини Фото: pixabay.com

Ще однією тенденцією, яку у 2022 році відзначають у Join UP, стало помітне зменшення горизонту планування. Адже через суттєву невизначеність у подорожі тепер рідше бронюють заздалегідь, і туристичні оператори одержують значну кількість запитів "сьогодні на завтра". Відповідно, навіть в останню декаду грудня громадяни мають ще шанс забронювати новорічний або різдвяний тур, скажімо, до Праги чи Амстердама.

Щоб вирушити у дальшу подорож літаком, українці змушені діставатися найближчих аеропортів за кордоном. Раніше Фокус називав ТОП 10 найзручніших для українців закордонних аеропортів.