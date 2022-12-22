Иностранные фармкомпании потеряют в Украине около 6% рынка в денежном измерении, если не уйдут из РФ – СМИ

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Зарубежные фармацевтические гиганты, которые хотят и дальше работать в Украине, имеют полгода на то, чтобы сделать свой выбор и разорвать отношения с РФ, где сосредоточено их производство, или попасть в Украину под полный запрет. Об этом говорится в статье, размещенной на сайте агентства УНИАН. В материале, посвященном анализу закона Украины "О лекарственных средствах", также утверждается: интересы пациентов не пострадают ни в коей мере.

Ведь хотя этот документ и разрешает запрет медицинских препаратов, произведенных на территории РФ и Беларуси, или изготовленных иностранными компаниями, которые осуществляют прямую или косвенную деятельность по изготовлению лекарств на территории России или Беларуси, для ряда лекарств сделаны исключения. Прежде всего, на украинском рынке должно быть обеспечено наличие аналогов запрещенных препаратов.

"При этом производители этих аналогов должны письменно подтвердить Минздраву, что они готовы обеспечить 100% потребности страны в конкретном лекарственном средстве. В случае отсутствия таких писем лекарственное средство должно иметь не менее трех аналогов", – говорится в статье.

Кроме того, не могут быть запрещены следующие категории лекарственных средств: биологические и иммунобиологические; оригинальные (инновационные); для лечения редких (орфанных) заболеваний; лекарственные средства, форма выпуска и дозировка которых не имеют в Украине генерических заменителей; основные лекарства для ВИЧ/СПИД; лекарства, по которым был заключен до 24 февраля 2022 года действующий договор по их закупке за бюджетные средства.

В том случае, если иностранные производители не захотят сворачивать свои мощности в России и Беларуси, они рискуют потерять украинского потребителя, что означает для них утрату 6% всего фармрынка.

Но выиграют ли от этого украинские игроки фармацевтического рынка? Минимально, потому что объемы проблем, с которыми столкнулась отрасль во время войны, не могут быть компенсированы просто изъятием нескольких препаратов.

"Объем продаж лекарств в денежном выражении обрушился примерно на четверть. Мы потеряли миллионы потребителей, часть рынка на оккупированных территориях, сильно пострадала логистика. 1-2%, которые мы, возможно, сможем компенсировать благодаря этому закону – это капля в море, – объяснил изданию руководитель одного из украинских фармпредприятий и добавил, что какие-либо инсинуации об "адресной зачистке рынка" не выдерживают проверки фактами. – Пациенты никоим образом не пострадают. А иностранные производители могут прекратить работу на российском рынке и вернуться в Украину в любой момент", – говорится в публикации.