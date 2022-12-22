Іноземні фармкомпанії втратять в Україні близько 6% ринку в грошовому вимірі, якщо не підуть з РФ – ЗМІ

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Закордонні фармацевтичні гіганти, котрі хочуть і далі працювати в Україні, мають пів року на те, аби зробити свій вибір та розірвати відносини з РФ, де зосереджене їхнє виробництво, або потрапити в Україні під повну заборону. Про це йдеться у статті, розміщеній на сайті агентства УНІАН. В матеріалі, який присвяченій аналізу закону України "Про лікарські засоби", також стверджується: інтереси пацієнтів не постраждають жодною мірою.

Адже хоча цей документ і дозволяє заборону медичних препаратів, вироблених на території РФ та Білорусі, або ж виготовлених іноземними компаніями, які здійснюють пряму або опосередковану діяльність з виробництва лікарських засобів на території держави-агресора або білорусі, для ряду ліків зроблено винятки. Передусім на українському ринку має бути забезпечена наявність аналогів заборонених препаратів.

"При цьому виробники цих аналогів мають листом підтвердити МОЗ, що вони готові забезпечити 100% потреби країни у конкретному лікарському засобі. У разі відсутності таких листів лікарський засіб повинен мати не менше трьох аналогів", – йдеться у статті.

Крім того, не можуть бути заборонені такі категорії лікарських засобів: біологічні та імунобіологічні; оригінальні (інноваційні); для лікування рідкісних (орфанних) захворювань; лікарські засоби, форма випуску та дозування яких не мають в Україні генеричних замінників; основні ліки для ВІЛ/СНІД; ліки, щодо яких було укладено до 24 лютого 2022 року чинний договір щодо їх закупівлі за бюджетні кошти.

В тому випадку, якщо іноземні виробники не захочуть згортати свої потужності у Росії та Білорусі, вони ризикують втратити українського споживача, що означатиме для них відмінусовування 6% всього фармринку.

Але чи виграють від цього українські гравці фармацевтичного ринку? Мінімально, бо обсяги проблем, з якими зіткнулась галузь під час війни, не можуть бути компенсовані просто вилученням декількох препаратів.

"Обсяг продажів ліків у грошовому вираженні обвалився приблизно на чверть. Ми втратили мільйони споживачів, частину ринку на окупованих територіях, сильно постраждала логістика. 1-2%, які ми, можливо, зможемо компенсувати завдяки цьому закону, – це крапля в морі, – пояснив виданню керівник одного з українських фармпідприємств і додав, що будь-які інсинуації про "адресну зачистку ринку" не витримують перевірки фактами. – Пацієнти жодним чином не постраждають. А іноземні виробники можуть припинити роботу на російському ринку та повернутися в Україну в будь-який момент", – говориться у публікації.