Все дальше от России: как меняется импорт Украины во время войны

Падение импорта было не столь существенным как экспорта, поскольку объемы покупки зарубежных товаров украинцами сократились менее чем на четверть от довоенного уровня.

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За 10 месяцев 2022 суммарный импорт товаров составил около 44 млрд дол (76,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году). Об этом говорится в исследовании R&D центра YouControl.

Отмечается, что падение импорта было не столь существенным как экспорта, поскольку объемы покупки зарубежных товаров украинцами сократились менее чем на четверть от довоенного уровня, тогда как продажи за границу упали на треть.

Бессменным лидером по объему импорта остался Китай, с показателем в 15% (или 6,5 млрд) вместо 15,1%. Второе место заняла Польша — 9,9 % (около 4,4 млрд долл.). В 2022 году Германия закрепила и неизменно заняла 3-ю строчку, с почти неизменным показателем в 8,3%, что составляет 3,6 млрд дол. Доля России в общем импорте упала почти в три раза: с 9,1% до 3,6% (1,5 млрд долл).

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В целом за 2022 год больше всего было выручено товаров из категории нефть и нефтепродукты — их доля составляет 15,6 %, а это чуть больше 6,8 млрд дол. Второе место заняла категория автомобили легковые и другие моторные средства — 5,8% (2,5 млрд долл.), заменив категорию нефтяные газы в 2021 году. Зато доля в категории нефтяные газы составляет 4,1 % (1,8 млрд долл).

Что импортировала Украина зарубеж

За 10 месяцев войны Украина больше всего заработала продавая аграрную продукцию — кукурузу и подсолнечное масло. Эти товарные группы занимают 1 и 2 места в рэнкинге экспорта с 12,9% (4,7 млрд долл.) и 12,1% (4, 4 млрд долл.) долями соответственно. На третьем месте – железная руда и концентраты с 7,5% (2,7 млрд долл).

Кроме кукурузы, подсолнечного масла, руды и концентратов, Украина экспортировала: