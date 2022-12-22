Все далі від Росії: як змінюється імпорт України під час війни

Падіння імпорту було не таким суттєвим, як експорту, оскільки обсяги купівлі закордонних товарів українцями скоротилися менш ніж на чверть від довоєнного рівня.

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За 10 місяців 2022 року сумарний імпорт товарів становив близько 44 млрд дол (76,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року). Про це йдеться у дослідженні R&D центру YouControl.

Зазначається, що падіння імпорту було не таким суттєвим як експорту, оскільки обсяги купівлі закордонних товарів українцями скоротилися менш ніж на чверть від довоєнного рівня, тоді як продаж за кордон впав на третину.

Беззмінним лідером за обсягом імпорту залишився Китай, з показником 15% (або 6,5 млрд) замість 15,1%. Друге місце посіла Польща — 9,9% (близько 4,4 млрд дол.). У 2022 році Німеччина закріпила і незмінно зайняла 3-й рядок, з майже незмінним показником 8,3%, що становить 3,6 млрд дол. Частка Росії у загальному імпорті впала майже втричі: з 9,1% до 3,6% (1,5 млрд дол).

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Загалом за 2022 рік найбільше виручено товарів із категорії нафту та нафтопродукти — їхня частка становить 15,6 %, а це трохи більше ніж 6,8 млрд дол. Друге місце посіла категорія автомобілів легкові та інші моторні засоби — 5,8% (2,5 млрд дол.), замінивши категорію нафтових газів у 2021 році. Натомість частка у категорії нафтові гази становить 4,1 % (1,8 млрд дол).

Що імпортувала Україна за кордон

За 10 місяців війни Україна найбільше заробила продаючи аграрну продукцію — кукурудзу та олію. Ці товарні групи займають 1 і 2 місця в ренкінгу експорту з 12,9% (4,7 млрд дол.) та 12,1% (4, 4 млрд дол.) частками відповідно. На третьому місці — залізна руда і концентрати з 7,5% (2,7 млрд дол).

Окрім кукурудзи, соняшникової олії, руди та концентратів Україна експортувала: