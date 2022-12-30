Получат больше. Кому работодатели будут повышать зарплаты в 2023 году

В 2022 году из-за полномасштабной войны доходы многих украинцев уменьшились и обесценились. Удастся ли в 2023 году компенсировать потери хотя бы частично?

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В 2023 году работодатели в Украине сохранят зарплаты на текущем уровне или начнут постепенно повышать их. Об этом и о других тенденциях рынка труда Фокус пишет в своем новом обзоре "Выйти на новый уровень. Как и сколько будут зарабатывать украинцы в 2023 году".

К сожалению, во время войны официальная статистика относительно уровня средних зарплат в Украине не обнародуется. В преддверии полномасштабного вторжения в январе 2022 года по данным Госстата средняя зарплата по стране достигала 14 577 грн.

Согласно статистике кадрового портала Work.ua, в конце 2022 года средний уровень зарплат в Украине составляет около 15 тыс. грн. Больше всего предлагают работодатели в Киевской области – 17,5 тыс. грн. То есть, можно предположить, что зарплаты в Украине, в лучшем случае, остались примерно на довоенном уровне.

Однако покупательная способность зарплат украинцев существенно упала из-за инфляции и девальвации гривны. Михаил Колесник, профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine, в комментарии Фокусу напоминает, что в 2022 году произошли значительные инфляционные изменения и скачок курса валют, которые не удалось компенсировать в сфере оплаты труда. Поэтому люди в Украине заметно обеднели. Напомним, инфляция в 2022 году в соответствии с ожиданиями Нацбанка должна составить почти 30%, а доллар на наличном рынке с начала войны ориентировочно подорожал с 29 UAH/USD до 40 UAH/USD.

[ + – ] Во время войны из-за девальвации гривны доходы украинцев особенно заметно сократились в валютном эквиваленте Фото: УНИАН

Многие украинцы, которые в разгар войны отложили свои карьерные амбиции на будущее, надеются увеличить свои доходы в 2023 году. Конечно, ситуация в сфере оплаты труда будет зависеть от хода событий на фронте. Но если в качестве базового сценария рассматривать окончание войны в ІІІ квартале 2023 года, Михаил Колесник не прогнозирует существенных изменений уровня оплаты труда. И только в соответствии с оптимистическим сценарием, по мнению собеседника Фокуса, в стране в 2023 году будет происходить повышение зарплат, сопоставимое с инфляцией. То есть стремительного роста доходов украинцам в 2023 году ожидать вряд ли не стоит.

Действительно, согласно опросу, проведенному кадровым порталом Work.ua среди HR-специалистов из 37 компаний малого, среднего и крупного бизнеса, большинство работодателей в 2023 году планируют повышать зарплаты на 8-30% в зависимости от ситуации в Украине и уровня конкуренции за специалистов.

Опрос кадрового портала Rabota.ua в котором приняло участие 846 компаний, подтвердил, что около 60% работодателей в 2023 году планирует повысить своим сотрудникам зарплату следующим образом:

на 5-10% — 40% опрошенных;

на 11-20% — 14,5%;

более чем на 20% — 3,7%.

То есть, работодатели хоть и выражают готовность повышать зарплаты в 2023 году, однако планируют делать это очень осторожно, что не всегда соответствует ожиданиям кандидатов. Ведь запланированное на 2023 год повышение зарплат очень редко перекрывает инфляцию 2022 года. Более того, в 2023 году по оценкам НБУ ожидается инфляция 20,8%, что потребует новой коррекции.

Так, участники исследования Rabota.ua среди главных барьеров для расширения штата работников в 2023 году называют следующие факторы:

дефицит квалифицированных кадров из-за вынужденной миграции специалистов;

нереалистичные требования к зарплатам из-за невозможности подстроить уровень вознаграждения под новый курс.

[ + – ] Рост зарплат в 2023 году, прежде всего, произойдет в сферах, связанных с восстановлением страны Фото: УНИАН

Однако опрошенные Фокусом эксперты выделили отрасли, где зарплаты могут вырасти с большей долей вероятности. Так, Максим Розгон, управляющий партнер консалтинговой компании Osoba, считает, что рост зарплат в 2023 году, прежде всего, произойдет в сферах, связанных с восстановлением страны, а именно:

строительство;

энергетика;

медицина;

военно-промышленный комплекс (ВПК);

производство высокотехнологичных товаров;

агропромышленный комплекс (АПК), переработка агропродукции.

О том, когда в Украине будет возможно восстановление зарплат в долларовом эквиваленте Фокус рассказывает в своем обзоре "Выйти на новый уровень. Как и сколько будут зарабатывать украинцы в 2023 году". Ранее Фокус анализировал, как подорожала жизнь в Украине в 2022 году и на какие товары и услуги более всего выросли цены.