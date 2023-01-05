Торги без аукционов? Почему отмена электронных аукционов не отразится на системе публичных закупок

Блэкауты в Украине влияют на все сферы жизни и бизнеса, и публичные закупки — не исключение. Но временно отмененные решением правительства аукционы Prozorro не означают отмену самой системы публичных закупок – система торгов работает, а все участники могут и дальше предоставлять заказчикам свои предложения. Просто теперь торги в течение ближайших шести месяцев будут проходить без аукциона.

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3 января Кабинет министров Украины объявил об отмене электронных аукционов в системе электронных закупок Prozorro. В постановлении правительства №1495 говорится, что аукционы отменены на ближайшие шесть месяцев, а причиной такого решения стали блэкауты в стране.

"Как ответ на блэкауты, мы временно отменили электронные аукционы. С сегодняшнего дня все торги, которые будут объявлены в Prozorro, будут проводиться без аукциона. То есть, тендерное предложение участника является окончательным, и выигрывает тот, кто дал наименьшую цену при подаче предложения. В условиях отключения электропитания и интернета, не все участники имели возможность торговаться в аукционе. В то же время, равный доступ является ключевым принципом публичных закупок. Мы вернем аукционы, как только ситуация стабилизируется", — заявила Первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Министр пояснила: Директивами ЕС предусмотрено, что аукционы должны быть опциональными. То есть через 1-2 месяца будут изучены результаты торгов на Prozorro без аукционов, а затем будет принято решение, делать ли аукционы опциональными — то есть, по решению заказчика.

И хотя в постановлении правительства и новостях Кабмина речь не идет об отмене в целом системы электронных торгов, информационное пространство в Украине мгновенно получило десятки сообщений о якобы "отмене Prozorro". Конечно, такие выводы являются фейком, ведь система электронных торгов продолжает функционировать. Объясняем, что изменится в публичных закупках после принятого правительством решения об отмене электронных аукционов, и почему, собственно, отмена аукционов не является "зрадой".

Постановление Кабмина №1495. Что меняется в публичных закупках

Постановление Кабмина №1495 от 30.12.2022 вступило в силу 3 января. Этот документ внес ряд существенных изменений в Постановление КМУ №1178, которое определяет особенности осуществления публичных закупок во время военного положения.

Главные изменения в осуществлении публичных закупок после вступления в действие постановления КМУ №1495*

для открытых торгов с особенностями, объявляемыми в электронной системе закупок PROZORRO с 03.01.2023 0:00, не будет работать модуль аукционов, то есть, электронные аукционы не будут применяться к таким закупкам со дня вступления в силу Постановления №1495. Но открытые торги с особенностями, объявленные ранее третьего января 2023 года, должны проводиться с аукционом;

для открытых торгов с особенностями, объявляемыми в электронной системе закупок PROZORRO с 03.01.2023 0:00, окончательная цена/приведенная цена тендерного предложения формируется на основании первичной цены предложения, введенной при загрузке предложения в систему PROZORRO, а не по результатам применения реверсивного аукциона;

меняется определение аномально низкой цены — без упоминания электронного аукциона;

нормы по электронным аукционам, которые утрачивают силу сейчас, должны вернуться в Особенности (ПКМУ №1178) через шесть месяцев;

под правила локализации не подпадают случаи осуществления закупки товара для нужд ВСУ, других военных формирований, правоохранительных органов по их запросу с последующей передачей таких товаров на учет просителя;

заказчик, орган обжалования и Госаудитслужба имеют доступ в электронной системе закупок к информации, определенной участником процедуры закупки конфиденциальной (аналогичная норма содержится в Законе "О публичных закупках");

заказчикам предоставляется право не обнародовать сведения о своем местонахождении в годовом плане по соображениям безопасности.

* по данным Zakupki.ua — официальной площадки публичных закупок Prozorro

Такие изменения не станут причиной отмены торгов в целом — подчеркивают в ГП "Прозорро". "Отказ от аукционов — это временное решение, и мы будем рады их вернуть, как только ситуация с нашей энергосистемой будет более стабильной и прогнозируемой. А благодаря нашим героическим силам ПВО и энергетикам, мы уже видим, что Украина движется в этом направлении. В то же время подчеркиваем, что даже при отсутствии аукционов в системе Prozorro и дальше будут проводиться конкурентные закупки, позволяющие экономить средства. Система автоматически будет определять наиболее экономичное выгодное предложение на основе цен, которые предоставили поставщики при подаче своего тендерного предложения", — сообщила и. о. директора ГП "Прозорро" Наталья Шимко.

Управляющий партнер Адвокатского объединения "Радзиевский и Партнеры" Юрий Радзиевский объясняет: в последнее время с возникновением блэкаутов многие участники торгов не имеют доступа к системе, и когда назначены аукционы, то участники просто не могут в них участвовать из-за отсутствия интернета. "Очевидно, что права таких участников нарушаются. И для решения проблемы инициированы такие изменения. Отменяются аукционы, а победитель торгов будет определяться по наименьшей предложенной цене", — говорит Юрий Радзиевский.

Тем временем, в правительстве сообщили о результатах деятельности Prozorro в 2022 году. В частности, в системе было проведено 94 тысяч тендеров на сумму 120 млрд гривен, участниками конкурентных закупок стали более 23 тысяч предприятий, а разница между общей суммой, которую государственные заказчики планировали потратить на свои закупки, и суммой, по которой были заключены контракты, составила 6 млрд грн. Также, по данным Кабмина, в 2022 году всего в электронной системе отчитались более чем о 2 миллионах заключенных договоров на сумму 311 млрд грн. То есть, система публичных закупок Prozorro работала и в дальнейшем будет работать для честной и прозрачной конкуренции и обеспечения заказчиков интересными и экономически выгодными предложениями.

Отмена аукционов. Как будут проходить торги на Prozorro без электронных аукционов

Замминистра экономики Украины Надежда Бигун сообщает: в условиях энергетической нестабильности правительство временно, на 6 месяцев, изменило правила проведения торгов, тем самым обеспечив равный доступ к системе публичных закупок Prozorro. И сейчас отменяется только один элемент в процедуре, когда субъекты торгуются, — "аукцион". Однако сама система продолжает работать.

"Если в начале осени доля торгов с одним участником составляла примерно 60%, то на конец декабря цифра выросла до 88%. Бизнес, особенно малый и средний, столкнувшись с блэкаутом и не имея возможности обеспечить устойчивый интернет и электропитание, был лишен возможности принимать участие в аукционах. С принятием соответствующего постановления мы будем делать упор на первую ставку, на подготовку к которой у компаний есть, как минимум, 7 дней. Это будет стимулировать предложения с наименьшей ценой и будет увеличивать конкуренцию", — уверена Надежда Бигун. В Министерстве инфраструктуры объясняют, что постановлением №1495 Кабмин адаптирует электронную систему закупок Prozorro под условия военного времени.

"Система торгов без аукциона на этом этапе позволяет создать более высокую конкуренцию и усилить подготовительный процесс к первому этапу участия в торгах", — сообщили в Мининфраструктуры. Согласно новым правилам, участники должны приходить на торги с взвешенным и вычисленным окончательным ценовым предложением. То есть, ценовой фактор остается ключевым при выборе исполнителя", — сообщили в Мининфраструктуры.

То, что без аукционов на данном этапе (при регулярных отключениях электроэнергии) больше участников смогут участвовать в торгах системы Prozorro, подтверждают и эксперты.

"Как человек, который внедрял Прозорро тогда, когда о ней почти никто не слышал, а это июнь 2015 — начало работы системы как основного инструмента в публичных закупках МО, откровенно говорю — приостановка аукционов "не зрада". Все остается прозрачно. И обнародование тендерной документации , и обжалование, и представление предложений, и объявление победителей. Почему именно на этапе аукционов сейчас возникли проблемы? У меня и на работе, и дома генераторы. Но если выключается свет, при переподключении на генераторы интернет начинает работать через 1-3 минуты. Время на смену цены у участника — именно эти 2 минуты. И это критично", — объясняет эксперт по закупкам Проекта реформы оборонных закупок Нелли Стельмах. Она считает, что аукционы вернутся, когда наладится ситуация с энергоснабжением. Кроме того, Стельмах отметила, что аукционы — не основной инструмент закупок. "Основной — прямые договоры. Аналитика за 2021 год, сделанная в январе 2022, показывает — 88% по количеству завершенных закупок — это именно они", — отметила Нелли Стельмах.

Экс-гендиректор ГП "Прозорро" Василий Задворный объясняет — действительно, на аукционы оказывает существенное влияние отключение электроэнергии, ведь по времени аукцион длится 10-15 минут. Теперь, когда аукционов нет, у участников будет существенно больше времени на отправку предложений.

"Отключение электричества поставщики называют самой большой проблемой. Аукционы — единственный супер короткий этап по времени: 10-15 мин. Что хорошо: действительно, есть проблема, на которую стоило отреагировать, и то, что система не замкнулась, а реагирует, — очень ценно. Опциональность аукционов — одно из требований World Bank для проведения закупок. Подобный подход можно использовать, как эксперимент. Также отмена аукционов вводится не до конца военного положения, а временно", — рассказал Задворный на своей странице в сети Фейсбук.

Говорят эксперты и о том, что отмененные правительством электронные аукционы сейчас не являются сверхважным инструментом закупок, ведь большее количество предложений вне аукциона — намного лучше, чем горячие торги "на уменьшение цены" на аукционе среди двух или трех участников. "Когда у вас много предложений, на вас работает статистика — более высокая вероятность того, что придет участник, который предложит более низкую, но комфортную для себя цену.

Мы не знаем всех причин, по которым кто-то может продавать дешевле. Может, купил что-нибудь оптом с хорошей скидкой. Или хочет сбросить товар, чтобы получить оборотные средства. Имеет более низкие затраты на сбыт. Но в широкой выборке больше шансов найти такие привлекательные предложения", — считает основатель B2G Consulting Евгений Сильверстов.

Итак, система публичных закупок Prozorro после принятия правительством постановления об отмене электронных аукционов продолжает функционировать, заказчики объявляют тендеры, а участники представляют свои ценовые предложения, и победитель определяется по самому низкому ценовому предложению. Эксперты уверены — такой подход не только позволит участвовать в торгах как можно большему количеству поставщиков, что будет способствовать росту конкуренции, но и будет положительно влиять на экономию средств заказчиков.

"Отмена аукционов не означает, что заказчик будет закупать товары и услуги по большей цене, уверен, что не пострадает конкуренция между участниками, не пострадают средства госбюджета. Система продолжает работать – ценовой фактор остается основным при выборе исполнителя. Ранее на начальном этапе участники подавали предложения с учетом того, что они будут участвовать в аукционе и на аукционе уже снижать цену предложения, а сейчас они сразу будут формировать окончательное предложение без возможности снизить его в дальнейшем", — резюмирует Юрий Радзиевский.