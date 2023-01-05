Торги без аукціонів? Чому скасування електронних аукціонів не вплине на систему публічних закупівель

Блекаути в Україні впливають на усі сфери життя та бізнесу, і публічні закупівлі – не виключення. Та тимчасово скасовані рішенням уряду аукціони Prozorro не означають скасування самої системи публічних закупівель – система торгів працює, а усі учасники можуть і далі надавати замовникам свої пропозиції. Просто тепер торги впродовж найближчих шести місяців відбуватимуться без аукціону.

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Третього січня Кабінет міністрів України оголосив про скасування електронних аукціонів у системі електронних закупівель Prozorro. У постанові уряду №1495 йдеться, що аукціони скасовуються на найближчі шість місяців, а причиною такого рішення стали блекаути у країні.

"Як відповідь на блекаути, ми тимчасово скасували електронні аукціони. Від сьогодні всі торги, що будуть оголошені в Prozorro, будуть проводитися без аукціону. Тобто тендерна пропозиція учасника є остаточною, і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції. В умовах відключення живлення та інтернету, не всі учасники мали можливість торгуватися в аукціоні. В той самий час рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель. Ми повернемо аукціони, як тільки ситуація стабілізується", — заявила Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко. Міністерка пояснила: Директивами ЄС передбачено, що аукціони мають бути опціональними. Тобто через 1-2 місяці будуть вивчені результати торгів на Prozorro без аукціонів, а тоді ухвалюватиметься рішення, чи робити аукціони опціональними – тобто на рішення замовника.

І хоча в постанові уряду та новинах Кабміну не йдеться про скасування загалом системи електронних торгів, інформаційний простір в Україні миттєво отримав десятки повідомлень про начебто "скасування Prozorro". Звісно, такі висновки є фейком, адже система електронних торгів продовжує функціонувати. Пояснюємо, що зміниться у публічних закупівлях після прийнятого урядом рішення про скасування електронних аукціонів, і чому, власне, скасування аукціонів не є "зрадою".

Постанова Кабміну №1495. Що змінюється в публічних закупівлях

Постанова Кабміну №1495 від 30.12.2022 вступила в дію 3 січня. Цей документ вніс низку істотних змін до Постанови КМУ №1178, яка визначає особливості здійснення публічних закупівель під час воєнного стану.

Головні зміни здійснення публічних закупівель після вступу в дію постанови КМУ №1495*

для відкритих торгів з особливостями, що оголошуються в електронній системі закупівель PROZORRO з 03.01.2023 0:00 год., не працюватиме модуль аукціонів, тобто електронні аукціони не застосовуватимуться до таких закупівель з дня набрання чинності Постановою №1495. Але відкриті торги з особливостями, оголошені раніше третього січня 2023 року, мають проводитись із аукціоном;

для відкритих торгів з особливостями, що оголошуються в електронній системі закупівель PROZORRO з 03.01.2023 0:00 год., остаточна ціна/приведена ціна тендерної пропозиції формується на підставі первинної ціни пропозиції, введеної при завантаженні пропозиції до системи PROZORRO, а не за наслідками застосування реверсивного аукціону;

змінюється визначення аномально низької ціни – без згадки про електронний аукціон;

норми щодо електронних аукціонів, які втрачають чинність зараз, мають повернутись до Особливостей (ПКМУ №1178) через шість місяців;

під правила локалізації не підпадають випадки здійснення закупівлі товару для потреб ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів на їх запит з подальшою передачею таких товарів на облік запитувача;

замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною (аналогічна норма міститься у Законі "Про публічні закупівлі");

замовникам надається право не оприлюднювати відомості про своє місцезнаходження у річному плані з міркувань безпеки.

* за даними Zakupki.ua – офіційного майданчика публічних закупівель Prozorro

Такі зміни не стануть причиною скасування торгів загалом – наголошують у ДП "Прозорро". "Відмова від аукціонів — це тимчасове рішення, і ми будемо раді їх повернути, щойно ситуація з нашою енергосистемою буде більш стабільною та прогнозованою. А завдяки нашим героїчним силам ППО та енергетикам ми вже бачимо, що Україна рухається в цьому напрямку. Водночас наголошуємо, що навіть за відсутності аукціонів у системі Prozorro і надалі проводитимуться конкурентні закупівлі, що дозволятимуть заощаджувати кошти. Система автоматично визначатиме найбільш економічну вигідну пропозицію на основі цін, які надали постачальники при подачі своєї тендерної пропозиції", — повідомила в.о. директора ДП "Прозорро" Наталя Шимко.

Керуючий партнер Адвокатського об’єднання "Радзієвський і Партнери" Юрій Радзієвський пояснює: останнім часом з виникненням блекаутів багато учасників торгів не мають доступу до системи, і коли призначені аукціони, то учасники просто не можуть брати участь через відсутність інтернету. "Очевидно, що права таких учасників порушуються. І задля вирішення проблеми ініційовано такі зміни. Скасовуються аукціони, а переможець торгів буде визначатися за найменшою запропонованою ціною", — каже Юрій Радзієвський.

Тим часом, в уряді повідомили про рещультати діяльності Prozorro у 2022 році. Зокрема, в системі було проведено 94 тисячі тендерів на суму 120 млрд гривень, учасниками конкурентних закупівель стали понад 23 тисячі підприємств, а різниця між загальною сумою, яку державні замовники планували витратити на свої закупівлі, та сумою, за якою врешті були укладені контракти, склала 6 млрд грн. також, за даними Кабміну, в 2022 році всього в електронній системі прозвітували про понад 2 мільйони укладених договорів на 311 млрд грн. Отже, система публічних закупівель Prozorro працювала та надалі працюватиме задля чесної та прозорої конкуренції і забезпечення замовників цікавими та економічно вигідними пропозиціями.

Скасування аукціонів. Як будуть відбуватися торги на Prozorro без електронних аукціонів

Заступник міністра економіки України Надія Бігун появнює: в умовах енергетичної нестабільності уряд тимчасово, на 6 місяців, змінив правила проведення торгів, тим самим забезпечивши рівний доступ до системи публічних закупівель Prozorro. І наразі скасовується лише один елемент в процедурі, коли суб‘єкти торгуються, — "аукціон". Проте сама система продовжує працювати.

"Якщо на початку осені доля торгів з одним учасником складала приблизно 60%, то на кінець грудня цифра зросла до 88%. Бізнес, особливо малий і середній, зіткнувшись з блекаутом та не маючи змоги одразу забезпечити сталий інтернет і живлення, був позбавлений можливості брати участь у аукціонах. З прийняттям відповідної постанови, ми зробити наголос на першій ставці, на підготовку до якої у компаній є мінімум 7 днів. Це стимулюватиме пропозиції з найменшою ціною і збільшуватиме конкуренцію", — впевнена Надія Бігун. У Міністерстві інфраструктури кажуть, що постановою №1495 Кабмін адаптує електронну систему закупівель Prozorro під умови воєнного часу.

"Система торгів без аукціону на цьому етапі дозволяє створити вищу конкуренцію та посилити підготовчий процес до першого етапу участі у торгах", — повідомили в Мінінфраструктури. За новими правилами, учасники мають приходити на торги зі зваженою та вирахованою остаточною ціновою пропозицією. Тобто ціновий фактор залишається ключовим при виборі виконавця", — повідомили в Мінінфраструктури.

Те, що без аукціонів на даному етапі (під час регулярних відключень електроенергії) більше учасників зможуть брати участь у торгах системи Prozorro, підтверджують експерти.

"Як людина, яка впроваджувала Прозорро тоді, коли про неї майже ніхто не чув , а це червень 2015 – початок роботи системи як основного інструменту в публічних закупівлях МО, відверто говорю – призупинка аукціонів не є зрадою. Все залишається прозоро. І оприлюднення тендерної документації, і оскарження, і подання пропозицій, і оголошення переможців. Чому саме на етапі аукціонів зараз виникли проблеми? В мене і на роботі, і вдома генератори. Але якщо вимикається світло , при перепідключенні на генератори інтернет починає працювати через 1-3 хвилини. А час на зміну ціни у учасника саме це 2 хвилини. І це критично", — пояснює експертка із закупівель Проєкту реформи оборонних закупівель Неллі Стельмах. Вона вважає, що аукціони повернуться, коли налагодиться ситуація з енергопостачанням. Крім того, Стельмах зауважила: аукціони – не основний інструмент закупівель. "Основний – прямі договори. Аналітика за 2021 рік, зроблена в січні 2022, показує — 88% за кількістю завершених закупівель – це саме вони", — зазначила Неллі Стельмах.

Екс-гендиректор ДП "Прозорро" Василь Задворний пояснює – дійсно, на аукціони має істотний вплив відключення електроенергії, адже за часом аукціон триває 10-15 хвилин. Тож тепер, коли аукціонів немає, учасники матимуть суттєво більше часу на відправлення пропозицій.

"Виключення електрики постачальники називають найбільшою проблемою. Аукціони — єдиний супер короткий етап по часу: 10-15 хв. Що добре: дійсно є проблема, на яку варто було відреагувати, і те, що система не замкнулася, а реагує — дуже цінно. Опціональність аукціонів — одна з вимог World Bank для проведення закупівель. Подібний підхід можна використати як експеримент. Також відміна вводиться не до кінця воєнного стану, а тимчасово", — розповів Задворний на своїй сторінці у Фейсбук.

Говорять експерти і про те, що скасовані урядом електронні аукціони зараз не є надважливим інструментом закупівель, адже більша кількість пропозицій поза аукціоном — набагато краще, ніж гарячі торги "на зменшення ціни" на аукціоні серед двох чи трьох учасників. "Коли у вас багато пропозицій, на вас працює статистика – вища вірогідність того, що прийде учасник, який запропонує нижчу, але комфортну для себе ціну.

Ми не знаємо всіх причин, з яких хтось може продавати дешевше. Може, купив щось оптом із гарною знижкою. Або хоче скинути товар, щоб отримати обігові кошти. Чи має нижчі витрати на збут. Але в широкій вибірці більше шансів знайти такі привабливі пропозиції", — вважає засновник B2G Consulting Євгеній Сільверстов.

Отже, система публічних закупівель Prozorro після ухвалення урядом постанови про скасування електронних аукціонів продовжує функціонувати, замовники оголошують тендери, а учасники подають свої цінові пропозиції, і переможець визначається за найнижчою ціновою пропозицією. Експерти впевнені – такий підхід не лише дозволить брати участь у торгах якомога більшій кількості постачальників, що сприятиме зростанню конкуренції, але й позитивно впливатиме на питання економії коштів замовників.

"Скасування аукціонів не означає, що замовник буде закуповувати товари та послуги за більшою ціною, впевнений, що не постраждає конкуренція між учасниками, не постраждають кошти держбюджету. Система продовжує працювати – ціновий фактор лишається основним при виборі виконавця. Раніше на початковому етапі учасники подавали пропозиції з урахуванням того, що вони будуть брати участь в аукціоні та на аукціоні вже знижувати ціну пропозиції, а зараз вони одразу будуть формувати остаточну пропозицію без можливості зменшити її в подальшому", — резюмує Юрій Радзієвський.