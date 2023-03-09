Почему задержки возмещения НДС экспортерам могут уничтожить производителя? Разговор с собственником группы компаний "Прометей" Рафаэлем Горояном

Аграрный сектор переживает сейчас не лучшие времена. На фоне повседневных военных тягот, которые так или иначе коснулись каждого из нас, изменили привычное течение жизни людей, компаний и бизнесов, особо остро ощущаются бюрократические тяжбы, искусственно созданные в кабинетах чиновников. Но это только вершина айсберга – обострилась также коррупционная составляющая процессов и больно ударила в спину. Но даже на фоне всего этого крупным игрокам аграрного бизнеса удается сохранять оптимизм и веру в лучшее. О том, как работает в это непростое время группа компаний "Прометей", рассуждает глава наблюдательного совета Рафаэль Гороян.

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О последствиях войны и новом опыте

В 2022 году мы потеряли всю прибыль, большое количество товара, а также четыре элеватора в Запорожье. Еще четыре элеватора, которые оказались на оккупированной территории, сейчас разбомблены и находятся в аварийном состоянии.

Однако группа компаний "Прометей" приобрела большой опыт, стала намного сильнее. Мы адаптировались к работе в военное время и потихоньку наладили бизнес. Поменялись правила, поменялись инструкции в компании. Решения, которые раньше принимали за месяц, два, три – сейчас принимаются моментально.

Мы приобрели самое ценное – умение работать в жестких кризисных условиях. Научились адаптироваться, понимать и учитывать риски, о которых раньше и не подозревали. Мы зашли в турбулентную зону, в которой каждый человек показывает свои способности к устойчивости, силы и слабости, любовь к своей стране и бизнесу. Все это работает на перспективу. И, по сравнению с прошлым годом, в 2023-м мы будем наращивать объемы.

О менеджерских решениях и победах

В прошлом году мы заплатили за урожай большую цену, потеряли на $50 млн собственный и купленный урожай, остались с дорогими остатками. С большими потерями вывозили его из страны через порты "Рени" и "Измаил". После мы начали покупать товар уже с высокой маржой, и трейд показал исторически высокую эффективность. Высокая маржа позволяет нам сейчас работать эффективно. В этом году мы рассчитываем выйти на плановую прибыль.

Наши показатели связаны с комплексом менеджерских решений. Когда началась война, мы никуда не сбежали, продолжали работать в Украине. Наши сотрудники уходили на войну, выезжали за границу, но мы решили и эту проблему. Я смог максимально сохранить команду, костяк менеджмента. Это была одна из главных побед, а дальше мы начали складывать пазлы заново.

О работе в новых условиях

"Прометей" — это многофункциональная развитая компания. Ее уникальность в том, что это группа связанных между собой компаний. Даже если эти нитки обрываются, они способны работать автономно – со своим KPI, план-фактом и плановой прибылью. Каждый элеватор, машина, трейдер, каждая единица, генерирующая прибыль, рассматривается как отдельная фигура, отдельное государство. Поэтому, когда полностью остановилась производственная компания, мы зарабатывали за счет логистики. Когда начались проблемы с логистикой и очередями в портах, работали трейд и агромаркет.

Мы смогли задействовать все функции, которые были созданы для хеджирования рисков и подстраховки. Группа компаний "Прометей" переживала разных президентов, прокуроров, чиновников, и адаптирована к кризисной ситуации. Даже война не смогла остановить компанию.

О сложной ситуации в трейдинге

С началом войны трейд полностью остановился. Но мы нашли выход из ситуации – отгружали с портов "Рени" и "Измаил". Сейчас производим отгрузки через "большую воду". И самая основная проблема в трейдинге сегодня – это Босфор, где отгрузки контролирует российская комиссия, которая саботирует заход и выход судов, замедляя вывоз товара за границу. Такими темпами все остатки, которые накопились за два года, мы будем вывозить еще год-полтора.

По моему прогнозу, еще через год-полтора агросектор ожидают трудные времена, вплоть до остановки. До войны мы собирали по 120 млн тонн урожая, в этом сезоне собрали только 60 млн тонн, в следующем сезоне соберем 40 млн тонн. Это означает полный развал трейдерского направления, всей инфраструктуры и логистики. Порты будут на грани банкротства, выживут самые сильные.

Единственное перспективное направление – агропроизводство. Мы будем в него инвестировать, чтобы сохранить доходность и прибыльность компании.

О невыплате НДС и коррупции

На время военного положения, согласно правкам в налоговое законодательство, было приостановлено возмещение НДС экспортерам. За это время группе компаний "Прометей" не было выплачено 700 млн грн НДС. В общем же компания потеряла 400 млн грн прибыли.

Как один из основных игроков на рынке, я могу уверенно заявлять, что возмещение НДС опять захватила коррупция. Законодатель наделил чиновника правом принимать решения, определять, какую проверку должна проходить компания: камеральную онлайн-проверку или документальную, которая длится намного дольше. Во время проверки чиновник имеет право придираться к поставщику, блокировать суммы, объясняя это беспочвенными сомнениями.

Из-за этого бизнес стоит, теряет большие деньги, а чиновник открывает "свободную кассу" – кто занесет [взятку. – Ред.], у того не будет блокировки, надуманных сокращений сумм.

Сегодня мы должны понимать, что одна коррумпированная гривна убирает из бюджета десять. А эти десять могли бы поднимать экономику внутри страны и помочь военным.

О том, что должно сделать государство

Задача государства – в срочном порядке помогать фермеру. Сегодня обязательно нужно дотировать земледельца, чтобы он смог посеять, получить хоть какую-то прибыль и дальше работать. Если мы потеряем 80 млн тонн урожая, возвращение к довоенному уровню обойдется государству в десять раз дороже.

Трейдеру помогать не нужно – надо всего лишь возмещать НДС. Потому что, если уничтожат трейдера, фермеру не будет кому продавать. Фермер без трейдера существовать не может, это должны понимать чиновники.

Мы заходим в НДС, когда покупаем товар, и только после возмещения получаем прибыль. Сейчас же чиновнику кажется, что НДС – это наша 100-процентная прибыль, что мы наживаемся и должны делиться. Этот подход надо уничтожать на корню, чтобы не распространялся среди молодежи, которая хочет жить в свободной стране и на открытых конкурентных условиях достигать результатов. В противном случае перспективная молодежь будет уезжать из страны.

…и немного о прогнозах

Что нас сейчас спасает – это оптимизм и перспектива. Украина – это великая страна с большими возможностями и умными людьми, мощный аграрный мировой игрок. Мы являемся бесспорным мировым лидером по подсолнечнику и имеем все возможности стать одной из контролирующих стран в продовольственном сегменте пшеницы и кукурузы.

Нужно немного – чтобы бизнесу не мешали, и тогда он создаст прекрасное будущее.