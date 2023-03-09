Чому затримки відшкодування ПДВ експортерам можуть знищити виробника? Розмова із власником групи компаній "Прометей" Рафаелем Горояном

Аграрний сектор переживає зараз не найкращі часи. На тлі повсякденних військових тягарів, які так чи інакше торкнулися кожного з нас, змінили звичний перебіг життя людей, компаній та бізнесів, особливо гостро відчуваються бюрократичні складнощі, штучно створені в кабінетах чиновників. Але це лише вершина айсберга – загострилася також корупційна складова процесів та боляче вдарила у спину. Але навіть на тлі всього цього великим гравцям аграрного бізнесу вдається зберігати оптимізм та віру у краще. Про те, як працює в цей непростий час група компаній "Прометей", розмірковує голова наглядової ради Рафаель Гороян.

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Про наслідки війни та новий досвід

У 2022 році ми втратили весь прибуток, велику кількість товару, а також чотири елеватори в Запоріжжі. Ще чотири елеватори, які опинилися на окупованій території, зараз розбомблені та перебувають в аварійному стані.

Проте група компаній "Прометей" набула великого досвіду, стала набагато сильнішою. Ми адаптувалися працювати у воєнний час і потихеньку налагодили бізнес. Змінилися правила, змінилися інструкції у компанії. Рішення, які раніше приймали за місяць, два, три – зараз ухвалюються моментально.

Ми набули найціннішого – вміння працювати в жорстких кризових умовах. Навчилися адаптуватися, розуміти та враховувати ризики, про які раніше й не підозрювали. Ми зайшли в турбулентну зону, в якій кожна людина показує свої здібності до стійкості, сили та слабкості, любов до своєї країни та бізнесу. Все це працює на перспективу. І, порівняно з минулим роком, 2023-го ми нарощуватимемо обсяги.

Про менеджерські рішення та перемоги

Минулого року ми заплатили за врожай велику ціну, втратили на $50 млн власного та придбаного урожаю, залишилися з дорогими залишками. З великими втратами вивозили його з країни через порти "Рені" та "Ізмаїл". Після цього ми почали купувати товар вже з високою маржею, і трейд показав історично високу ефективність. Висока маржа дозволяє нам зараз ефективно працювати. У цьому році ми розраховуємо вийти на плановий прибуток.

Наші показники пов'язані із комплексом менеджерських рішень. Коли розпочалася війна, ми нікуди не втекли, продовжували працювати в Україні. Наші співробітники йшли на війну, виїжджали за кордон, але ми вирішили цю проблему. Я зміг максимально зберегти команду, кістяк менеджменту. Це була одна з головних перемог, а далі ми почали складати пазли наново.

Про роботу в нових умовах

"Прометей" — це функціональна розвинена компанія. Її унікальність у тому, що це група пов'язаних між собою компаній. Навіть якщо ці нитки обриваються, вони здатні працювати автономно – зі своїм KPI, план-фактом та плановим прибутком. Кожен елеватор, машина, трейдер, кожна одиниця, що генерує прибуток, сприймається як окрема одиниця, окрема держава. Тому коли повністю зупинилася виробнича кампанія, ми заробляли за рахунок логістики. Коли почалися проблеми з логістикою та чергами у портах, працювали трейд та агромаркет.

Ми змогли задіяти всі функції, які були створені для хеджування ризиків та підстрахування. Група компаній "Прометей" переживала різних президентів, прокурорів, чиновників та адаптована до кризової ситуації. Навіть війна не змогла зупинити компанію.

Про складну ситуацію у трейдингу

З початком війни трейд повністю зупинився. Але ми знайшли вихід із ситуації – відвантажували з портів "Рені" та "Ізмаїл". Зараз робимо відвантаження через "велику воду". І найголовніша проблема у трейдингу сьогодні – це Босфор, де відвантаження контролює російська комісія, яка саботує вивіз товару за кордон. Такими темпами всі залишки, які накопичилися за два роки, ми вивозитимемо ще рік-півтора.

За моїми прогнозами, ще через рік-півтора агросектор очікують важкі часи, аж до зупинки. До війни ми збирали по 120 млн тонн врожаю, цього сезону зібрали лише 60 млн тонн, наступного сезону зберемо 40 млн тонн. Це означає повний розвал трейдерського напрямку, всієї інфраструктури та логістики. Порти будуть на межі банкрутства, виживуть найсильніші.

Єдиний перспективний напрямок – агровиробництво. Ми інвестуватимемо в нього, щоб зберегти прибутковість компанії.

Про невиплату ПДВ та корупцію

На час військового стану, згідно з правками до податкового законодавства, було припинено відшкодування ПДВ експортерам. За цей час групі компаній "Прометей" не було виплачено 700 млн грн ПДВ. Загалом компанія втратила 400 млн грн прибутку.

Як один із основних гравців на ринку, я можу впевнено заявляти, що відшкодування ПДВ знову захопила корупція. Законодавець наділив чиновника правом ухвалювати рішення, визначати, яку перевірку має проходити компанія: камеральну онлайн-перевірку чи документальну, яка триває набагато довше. Під час перевірки чиновник має право чіплятися до постачальника, блокувати суми, пояснюючи це безпідставними сумнівами.

Через це бізнес стоїть, втрачає великі гроші, а чиновник відкриває "вільну касу" – хто занесе [хабар. – Ред.], у того не буде блокування, надуманих скорочень сум.

Сьогодні ми повинні розуміти, що одна корумпована гривня забирає з бюджету десять. А ці десять могли б піднімати економіку всередині країни та допомогти військовим.

Про те, що має зробити держава

Завдання держави – терміново допомагати фермеру. Сьогодні обов'язково потрібно дотувати хлібороба, щоб він зміг посіяти, отримати хоч якийсь прибуток і надалі працювати. Якщо ми втратимо 80 млн тонн врожаю, повернення до довоєнного рівня коштуватиме державі вдесятеро дорожче.

Трейдеру допомагати не потрібно – треба лише відшкодовувати ПДВ. Тому що, якщо знищать трейдера, фермеру не буде кому продавати. Фермер без трейдера існувати не може, це мають розуміти урядовці.

Ми заходимо у ПДВ, коли купуємо товар, і лише після відшкодування отримуємо прибуток. Нині ж чиновнику здається, що ПДВ – це наш 100-відсотковий прибуток, що ми наживаємось і маємо ділитися. Цей підхід треба знищувати у зародку, щоб не поширювався серед молоді, яка хоче жити у вільній країні та на відкритих конкурентних умовах досягати результатів. Інакше перспективна молодь виїжджатиме з країни.

…і трохи про прогнози

Що нас зараз рятує – це оптимізм та перспектива. Україна – це велика країна з великими можливостями та розумними людьми, потужний аграрний світовий гравець. Ми є безперечним світовим лідером з соняшника та маємо всі можливості стати однією з контролюючих країн у продовольчому сегменті пшениці та кукурудзи.

Потрібно небагато – щоб бізнесу не заважали, і тоді він створить чудове майбутнє.