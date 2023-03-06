Сумма, которую можно получить в поддержку бизнеса в 2023 году в Украине?

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Динамика рынка малого и среднего бизнеса

В начале 2023 года на большей части страны улучшается ситуация с поставкой энергоносителей к конечным потребителям, которыми являются представители малого и среднего бизнеса. Таким образом, бизнес начинает активнее работать на повышение своих показателей эффективности, что влечет за собой активный рост экономики страны в целом.

Тенденции данного сегмента экономики в прошлом году демонстрировали положительную динамику, возникшую из-за того, что большинство предпринимателей Украины остались на ее территории и продолжали поддерживать свой бизнес.

По данным проекта по поддержке малого и среднего бизнеса от Европейской Бизнес Ассоциации Unlimit Ukraine, 2022 год.

Также, как отмечают специалисты, со середины 2022 года начало возобновляться кредитование финансовых компаний и возможность использования кредитных лимитов в банковских мобильных приложениях.

Тенденции кредитования до 2022 года

Полномасштабная война негативно сказалась на рынке кредитования физических лиц, кредитовании СПД и ФЛП, а также кредитовании юридических лиц. По данным Нацбанка, снизились объемы дистанционного кредитования. Если в прошлом году 85% кредитов выдавались онлайн, то в конце прошлого года – только 70%. Это связано с тем, что значительное количество заемщиков находится за границей, поэтому возникла необходимость дополнительной оценки кредитного риска заемщика.

Кроме того, средний размер кредита, выданного онлайн, сократился с 4,2 тыс. грн в 2021 году до 2,7 тыс. грн в прошлом году. В то же время в офлайн-кредитовании средняя сумма выданного кредита выросла с 6,4 тыс. грн в 2021 году до 9,9 тыс. грн в 2022 году.

Услуги по микрокредитованию сегодня предоставляют 89 финансовых компаний. В то же время 91% рынка приходится на 20 крупнейших участников рынка. Раньше же топ-20 компаний покрывали 82-84% рынка. Еще одна тенденция – уменьшение процента финансовых компаний, оказывающих услуги физическим лицам с 24% до 12%.

Условия кредитования СПД и ФЛП

Банки и финансовые компании также возобновили кредитование малого и среднего бизнеса и в 2022 году начали активно привлекать клиентов. Пиком продаж кредитных продуктов стал январь 2022, что существенно поддержало предпринимателей и позволило запустить бизнес перед новогодними праздниками в период наибольшего потребительского спроса.

Мы сравнили условия кредитования, которые предлагают некоторые из этих сервисов кредитования.

Представители финансового рынка, которые на 24.02.2023 кредитуют малый и средний бизнес

Минимальная сумма, грн Максимальная сумма, грн Максимальный срок Максимальная периодичность оплаты Бізнес Позика 3 000 150 000 169 дней Раз в две недели Idea Bank 10 000 300 000 3 года Раз в месяц НА ВСЕ 5 000 50 000 300 дней Раз в две недели Selfie Credit 500 50 000 182 дня Раз в две недели Твоя Позика 3 000 150 000 169 дней Раз в две недели

На сайтах компаний обязательно присутствует калькулятор, показывающий потенциальным клиентам всю необходимую для принятия решения информацию согласно действующему законодательству Украины и нормативной документации Национального Банка Украины.

Подать заявку можно в онлайн-режиме, 24/7. Для этого необходимо предоставить паспорт и идентификационный код. Документы о бизнес-деятельности не обязательны, вся необходимая информация собирается кредитодателем с согласия клиента.

Решение о выдаче кредита обычно принимается в течение 10 минут. Если оно положительное, заемщик получает средства на свою банковскую карту. В среднем по всем сервисам, с момента подачи заявки на кредит до получения денег на карту проходит не более 20 минут. Возврат средств также производится в режиме онлайн, наиболее распространенными способами погашения является оплата в личном кабинете кредитодателя и через платежные сервисы.

Максимальная сумма выдачи по кредитам для ФЛП и СПД также изменилась за последние полгода. Пока максимальная сумма в финансовых компаниях составляет не более 150 000 грн, в то время как в банковских учреждениях – до 300 000 грн. Отдельные финансовые компании готовы кредитовать предпринимателей до 25 000 – 50 000 грн., но на меньшие сроки и с большей переплатой.

В Нацбанке считают, что, несмотря на сложности, рынок кредитования в 2023 году сохраняет значительный потенциал для быстрого восстановления и роста, что будет иметь положительное влияние на период восстановления Украины после окончания войны.