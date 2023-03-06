Сума, яку можна отримати на підтримку бізнесу в 2023 році в Україні?

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Динаміка ринку малого та середнього бізнесу

На початку 2023 року, на більшій частині країни поліпшується ситуація з постачанням енергоносіїв до кінцевих споживачів, якими є представники малого та середнього бізнесу. Таким чином бізнес починає активніше працювати на підвищення своїх показників ефективності, що спричиняє активне зростання економіки країни загалом.

Тенденції даного сегменту економіки в минулому році демонстрували позитивну динаміку, яка виникла через те, що більшість підприємців України залишись на її території та продовжували підтримувати свій бізнес.

За даними проєкту з підтримки малого та середнього бізнесу від Європейської Бізнес Асоціації Unlimit Ukraine, 2022 рік.

Також, як відзначають спеціалісти з середини 2022 року почало відновлюватись кредитування фінансових компаній та можливість використання кредитних лімітів в банківських мобільних додатках.

Тенденції кредитування до 2022-го року

Повномасштабна війна негативно позначилася на ринку кредитування фізичних осіб, кредитування СПД та ФОП та кредитуванні юридичних осіб. За даними Нацбанку знизилися обсяги дистанційного кредитування. Якщо минулого року 85% кредитів видавались онлайн, то в кінці минулого року — тільки 70%. Це пов'язано з тим, що значна кількість позичальників перебуває за кордоном, тому виникла потреба додаткової оцінки кредитного ризику позичальника.

Крім того, середній розмір кредиту, виданого онлайн, скоротився з 4,2 тис. грн у 2021-му році до 2,7 тис. грн в минулому. В той же час у офлайн-кредитуванні середня сума виданого кредиту зросла з 6,4 тис. грн у 2021-му до 9,9 тис. грн у 2022-му році.

Послуги з мікрокредитування сьогодні надають 89 фінансових компаній. Водночас 91% ринку припадає на 20 найбільших учасників ринку. Раніше ж топ-20 покривали 82-84% ринку. Ще одна тенденція — зменшення відсотку фінансових компаній, що надають послуги фізичним особам з 24% до 12%.

Умови кредитування СПД та ФОП

Банки та фінансові компанії також відновили кредитування малого та середнього бізнесу та протягом 2022 року почали активно залучати клієнтів. Піком продажів кредитних продуктів став січень 2022 року, що суттєво підтримало підприємців та дозволило запустити бізнес перед новорічними святами в період найбільшого споживчого попиту.

Ми провели порівняння умов кредитування, які пропонують деякі з цих сервісів кредитування.

Представники фінансового ринку, які станом на 24.02.2023 кредитують малий та середній бізнес

Мінімальна сума, грн Максимальна сума, грн Максимальний термін Максимальна періодичність оплати Бізнес Позика 3 000 150 000 169 днів Раз на два тижні Idea Bank 10 000 300 000 3 роки Раз на місяць НА ВСЕ 5 000 50 000 300 днів Раз на два тижні Selfie Credit 500 50 000 182 днів Раз на два тижні Твоя Позика 3 000 150 000 169 днів Раз на два тижні

На сайтах компаній обов’язково має бути присутній калькулятор, що показує потенційним клієнтам всю необхідну для прийняття рішення інформацію згідно чинного законодавства України та нормативної документації Національного Банку України.

Подати заявку можна в онлайн режимі, 24/7. Для цього потрібно надати паспорт та ідентифікаційний код. Документи про бізнес-діяльність не обов'язкові, вся необхідна інформація збирається кредитодавцем за згодою клієнта.

Рішення про видачу кредиту, як правило, приймається впродовж 10 хвилин. Якщо воно позитивне, позичальник отримує кошти на свою банківську картку. В середньому по всіх сервісах, з моменту подання заявки на кредит до отримання грошей на картку проходить не більше 20 хвилин. Повернення коштів також здійснюється в режимі онлайн, найбільш поширеними способами погашення є оплата в особистому кабінеті кредитодавця та через платіжні сервіси.

Максимальна сума видачі по кредитам для ФОП та СПД також змінилась за останні пів року. Наразі максимальна сума у фінансових компаніях становить не більше 150 000 грн, в той час, як у банківських установах – до 300 000 грн. Окремі фінансові компанії готові кредитувати підприємців до 25 000 – 50 000 грн., але на менші строки та з більшою переплатою.

В Нацбанку вважають, що попри складнощі, ринок кредитування в 2023 році зберігає значний потенціал для швидкого відновлення та росту, що буде мати позитивний вплив на період відновлення України після закінчення війни.