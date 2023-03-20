Великобритания и Украина подписали договор о цифровой торговле: почему это важно для страны

Лондон подписал ключевое соглашение о цифровой торговле с Киевом для поддержки экономики и усиления британско-украинских торговых и инвестиционных отношений.

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Украина и Великобритания подписали соглашение об упрощенном режиме цифровой торговли. Об этом заявила британский госсекретарь по делам бизнеса и торговли Кеми Баденох, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что благодаря подписанному соглашению Украина получит гарантированный доступ к финансовым услугам, которые имеют решающее значение для восстановления страны, благодаря упрощению трансграничных потоков данных.

"Историческое соглашение о цифровой торговле, подписанное сегодня, прокладывает путь к новой эре современной торговли между нашими двумя странами", — сказала она.

Также Великобритания продлит действие беспошлинного импорта товаров из Украины до начала 2024 года.

"Эти инициативы помогут сохранить рабочие места и дать средства к существованию семьям – сейчас и в послевоенном будущем Украины", – добавила Баденох.

В чем суть договора между Украиной и Великобританией

Еще в ноябре 2022 года в Министерстве экономики Украины объясняли, что договор между странами предусматривает:

уменьшение стоимости администрирования торговли путем внедрения цифровых решений и технологий;

введение принципа "единого окна" для сотрудничества трейдеров и правительственных структур;

свободный обмен данными;

укрепление защиты прав потребителей в онлайн-пространстве;

обмен финансовой информацией;

беспошлинный цифровой контент;

сотрудничество по признанию цифровых документов и т.д.

Тем временем 18 марта 2023 года стало известно, что "Зерновая сделка", которая гарантирует безопасный проход для судов, перевозящих жизненно важное экспортное зерно из Украины, продлена. По информации ООН, речь идет о пролонгации на 120 дней, а не на 60, как сообщалось ранее. Ранее в МИД России заявили о согласии на 60-дневное продление сделки при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот шаг "жестом доброй воли".