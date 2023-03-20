Великобританія та Україна підписали договір про цифрову торгівлю: чому це важливо для країни

Лондон підписав ключову угоду про цифрову торгівлю з Києвом для підтримки економіки та посилення британсько-українських торгових та інвестиційних відносин.

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Україна та Великобританія підписали угоду про спрощений режим цифрової торгівлі. Про це заявила британський держсекретар у справах бізнесу та торгівлі Кемі Баденок, повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що завдяки підписаній угоді Україна отримає гарантований доступ до фінансових послуг, які мають вирішальне значення для відновлення країни завдяки спрощенню транскордонних потоків даних.

"Історична угода про цифрову торгівлю, підписану сьогодні, прокладає шлях до нової ери сучасної торгівлі між нашими двома країнами", — сказала вона.

Також Великобританія продовжить дію безмитного імпорту товарів із України до початку 2024 року.

"Ці ініціативи допоможуть зберегти робочі місця та дати кошти для існування сім'ям – зараз і в післявоєнному майбутньому України", – додала Баденок.

У чому суть договору між Україною та Великобританією

Ще в листопаді 2022 року в Міністерстві економіки України пояснювали, що договір між країнами передбачає:

зменшення вартості адміністрування торгівлі шляхом впровадження цифрових рішень та технологій;

запровадження принципу "єдиного вікна" для співробітництва трейдерів та урядових структур;

вільний обмін даними;

зміцнення захисту прав споживачів у онлайн-просторі;

обмін фінансовою інформацією;

безмитний цифровий контент;

співробітництво щодо визнання цифрових документів тощо.

Тим часом 18 березня 2023 року стало відомо, що "Зернова угода", яка гарантує безпечний прохід для суден, що перевозять життєво важливе експортне зерно з України, продовжено. За інформацією ООН, йдеться про пролонгацію на 120 днів, а не на 60, як повідомлялося раніше. Раніше в МЗС Росії заявили про згоду на 60-денне продовження угоди за посередництва Організації Об'єднаних Націй та Туреччини, а офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков назвав цей крок "жестом доброї волі".