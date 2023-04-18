Сортируй или плати: как украинцев хотят заставить следить за мусором

Заместитель министра окружающей среды и природных ресурсов считает, что для того, чтобы украинцы ответственно относились к природе и были заинтересованы в том, чтобы сортировать отходы, необходимы некоторые стимулы.

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Переработка и раздельная сортировка мусора – одно из требований Евросоюза. Поэтому в Украине в рамках имплементации базовой рамочной директивы ЕС об управлении отходами могут появиться штрафы для граждан, которые не сортируют мусор. Об этом рассказал 18 апреля 2023 года в интервью изданию "Телеграф" замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов Евгений Федоренко.

По его словам, Верховная Рада уже приняла закон об управлении отходами.

"Это имплементация базовой рамочной директивы ЕС об управлении отходами. Закон вступает в силу с 9 июля 2023 года. Но для того, чтобы он заработал, необходимо принять минимум три десятка нормативно-правовых актов, подробно регулирующих каждую сферу", — рассказал он.

Евгений Федоренко отметил, что документ позволит создать законодательную основу для привлечения инвесторов в развитие системы управления отходами.

"Необходимы стимулы. Например, за отсортированные отходы гражданин может платить меньше, а за неразделенные – больше. Именно так происходит в странах Европейского союза. Там, кроме того, что есть разные цены, еще есть огромные штрафы, если узнают, что ты оставил не там сверток или сдал неотсортированный мусор. Так, например, происходит в Германии и Австрии", — подчеркнул замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Отметим, что украинцев обязали сортировать бытовые отходы еще в 2018 году после принятия соответствующего закона. Например, крупногабаритные, ремонтные и опасные отходы в составе бытовых должны собираться отдельно от других видов.

Опасные отходы нужно отделять на этапе сбора или сортировки и отдавать профильным предприятиям, получившим лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами.

За нарушение этих правил украинцам грозит штраф, размер которого составляет от 340 до 1 700 грн.

К слову, каждый украинец ежегодно генерирует около 330 кг мусора. В год на полигоны и неофициальные помойки вывозят по 11 млн тонн бытовых отходов. Общая площадь свалок составляет почти 5% территории страны, что сопоставимо с размерами Черновицкой области.