Сортуй чи плати: як українців хочуть змусити стежити за сміттям

Заступник міністра довкілля та природних ресурсів вважає, що для того, щоб українці відповідально ставилися до природи та були зацікавлені у тому, щоб сортувати відходи, потрібні деякі стимули.

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Переробка та роздільне сортування сміття – одна з вимог Євросоюзу. Тому в Україні в рамках імплементації базової рамкової директиви ЄС щодо управління відходами можуть з'явитися штрафи для громадян, які не сортують сміття. Про це розповів 18 квітня 2023 року в інтерв'ю виданню "Телеграф" заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Євген Федоренко.

За його словами, Верховна Рада вже ухвалила закон про управління відходами.

"Це імплементація базової рамкової директиви ЄС про управління відходами. Закон набирає чинності з 9 липня 2023 року. Але для того, щоб він запрацював, необхідно ухвалити щонайменше три десятки нормативно-правових актів, які докладно регулюють кожну сферу", — розповів він.

Євген Федоренко зазначив, що документ дозволить створити законодавчу основу для залучення інвесторів у розвиток системи керування відходами.

"Необхідні стимули. Наприклад, за відсортовані відходи громадянин може платити менше, а за нерозділені – більше. Саме так відбувається у країнах Європейського союзу. Там, крім того, що є різні ціни, ще є величезні штрафи, якщо дізнаються, що ти залишив не там згорток або здав невідсортоване сміття. Так, наприклад, відбувається в Німеччині та Австрії", — підкреслив заступник міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.

Зазначимо, що українців зобов'язали сортувати побутові відходи ще 2018 року після ухвалення відповідного закону. Наприклад, великогабаритні, ремонтні та небезпечні відходи у складі побутових повинні збиратися окремо від інших видів.

Небезпечні відходи слід відокремлювати на етапі збору або сортування та віддавати профільним підприємствам, які отримали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

За порушення цих правил українцям загрожує штраф, розмір якого становить від 340 до 1700 грн.

До речі, кожен українець щороку генерує близько 330 кг сміття. У рік на полігони та неофіційні смітники вивозять по 11 млн тонн побутових відходів. Загальна площа звалищ становить майже 5% території країни, що можна порівняти з розмірами Чернівецької області.