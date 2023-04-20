В пользу России. Зачем страны ЕС отказываются от украинского зерна и что будет дальше

Из-за недовольства местных фермеров ближайшие европейские соседи Украины поочередно закрывают свои границы для украинской агропродукции. Как это ударит по Украине и возможно ли украинским производителям надеяться на удобный компромисс.

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Украинцы, во время полномасштабной войны с Россией воспринимающие ЕС как надежного партнера и донора Украины, весной 2023 года были шокированы запретом импорта украинского зерна отдельными странами после массовых протестов местных фермеров. Речь идет о следующих прецедентах:

Польша : запрет на импорт и транзит с 19 апреля по 30 июня, транзит возобновится с 20 апреля;

: запрет на импорт и транзит с 19 апреля по 30 июня, транзит возобновится с 20 апреля; Словакия : запрет импорта с 19 апреля по 30 июня;

: запрет импорта с 19 апреля по 30 июня; Венгрия : запрет импорта с 19 апреля по 30 июня;

: запрет импорта с 19 апреля по 30 июня; Болгария: запрет импорта с 24 апреля по 30 июня;

запрет импорта с 24 апреля по 30 июня; Румыния: рассматривает возможность запрета импорта.

"Логистические проблемы в Центральной Европе повлекли за собой накопление зерновых складов и резкое падение цен, что вызвало протесты сельскохозяйственных работников и даже отставку министра сельского хозяйства Польши", — пишет euronews.

Как отмечают в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), фактически запрет стран привел к полной остановке экспорта украинского зерна и другой агропродукции на европейский рынок. В ассоциации добавляют: традиционные экспортные маршруты для украинской сельхозпродукции раньше (до войны) не проходили через Польшу, но в настоящее время 60-70% аграрных грузов, следующих транзитом через территорию Польши в порты Гданьск, Гдыня, Щецин, Свиноуйсце, предназначены для получателей стран — членов ЕС.

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Запрет транзита и импорта больно сказывается на украинском агросекторе и дестабилизирует ситуацию на аграрных рынках.

"Такие решения в долгосрочной перспективе приведут к сокращению производства в Украине, что, в свою очередь, будет влиять на повышение мировых цен на зерно. А учитывая, что Европа является крупным импортером зерна, это непременно повлияет на цены на внутреннем рынке ЕС на мясные, молочные изделия и др.", — прогнозирует возможное развитие ситуации Андрей Бут, директор департамента внешнеэкономической деятельности Группы "Агротрейд".

По мнению Никиты Ларионова, советника юридической компании Arzinger, прежде всего пострадают те украинские агрокомпании, которые не представлены в Зерновой инициативе и не экспортируют зерновые из доступных глубоководных портов юга Украины.

Андрей Бут добавляет, что закрытие одного из трех путей экспорта увеличивает нагрузку на два других — порты Дуная и зерновой коридор, в то время как последний работает очень плохо из-за саботажа представителей РФ, которые отказываются проводить инспекции.

"Согласно заявлениям, звучащим в РФ, коридор будет работать до 18 мая, и если его не продолжат, останется только Дунай, чего будет недостаточно для удовлетворения потребностей экспорта, — предупреждает Бут. — Тогда агрорынок, с точки зрения баланса предложения зерна и логистических возможностей, может вернуться в состояние апреля 2022 года, которое было одним из самых сложных периодов для агросектора с 1991 года". Напомним, год назад цены на зерновые в Украине на внутреннем рынке упали ниже уровня себестоимости, а фермеры оказались на грани выживания.

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Разорванные цепи. Где искать причину зернового кризиса

Предпосылки для запрета импорта украинского зерна несколькими европейскими странами, безусловно, создал масштабный логистический кризис, возникший из-за агрессии России против Украины.

Тарас Думич, управляющий партнер украинского офиса международной юридической фирмы Wolf Theiss, считает, что нынешняя ситуация с зерном похожа на искусственный миграционный кризис, который Россия создавала для стран ЕС на протяжении последних нескольких лет, провоцируя массовую миграцию беженцев из стран Африки и Ближнего Востока — соответственно, и настоящим виновником зернового кризиса является Россия.

"Украинские производители в условиях разрыва обычных логистических цепей попали в затруднительное положение – морские порты в рамках зерновой инициативы работают на половину мощностей, а порты Дуная не могут абсорбировать все избыточное предложение зерна. Поэтому поставки в направлении западных соседей как начались, так и продолжались до сих пор, более того — строились и расширялись существующие логистические мощности", — объясняет Андрей Бут.

Мощностей портов Дуная не хватит, чтобы абсорбировать все избыточное предложение зерна Фото: АМПУ

Как отмечает Никита Ларионов, страны ЕС не были конечной точкой назначения украинского зерна, которое, как правило, следовало транзитом в европейские порты, откуда продукция отправлялась к конечным потребителям — в страны Африки и Азии.

"Но по крайней мере часть украинского зерна оставалась в странах ЕС в связи с его существенно меньшей стоимостью по сравнению с местным продуктом, что, собственно, и вызвало возмущение местных производителей и ответную реакцию правительств, — продолжает Ларионов. — Чем обусловлены такие цены на украинское зерно можно только догадываться – существуют мнения, что, по крайней мере, частично речь может идти о последствиях так называемого "черного" экспорта без уплаты налогов".

Эксперты говорят, что демпинговые цены украинских поставщиков привели наконец к ситуации, когда страны-партнеры вспомнили о собственных экономических интересах, где один из главных — поддержка собственного производителя, а никак не увеличение валютной выручки украинских компаний.

"Хотя нам, украинцам, это неприятно слышать, политика других стран не украиноцентрична, а их политики и чиновники должны учитывать внутренние национальные интересы, даже если они могут не совпадать с нашими интересами", — заключает Тарас Думич.

Цепная реакция. Могут ли другие страны запретить украинское зерно

Опрошенные Фокусом эксперты надеются, что практика ограничения импорта украинского зерна не будет распространена в других странах Европы.

"Запрет импорта украинского зерна — в первую очередь, политическое решение с учетом электората и близких выборов, — считает Андрей Бут. — Но такие односторонние запреты противоречат не только правилам ВТО, договора об ассоциации, но и даже внутренним законам ЕС, потому что решения о таможенной политике должны приниматься в Брюсселе, а не в Варшаве или Будапеште".

По мнению собеседника Фокуса, практика ограничений торговли не должна распространяться дальше, поскольку такие действия раскалывают ЕС и работают на Россию, тогда как ЕС в целом выступает крупным импортером зерна, а Украина является одним из крупнейших поставщиков на рынки Италии, Испании, Португалии, Нидерландов и Германии.

Решить проблему поможет только полноценный возврат украинского зерна на глобальные рынки Фото: Flickr

Как отмечает Андрей Бут, не лучшим, но компромиссным решением будет сохранение возможности транзита украинского зерна через соседние страны вглубь ЕС. Именно об этом украинской стороне 18 апреля уже удалось договориться с Польшей в результате переговоров.

По словам Никиты Ларионова, обеспечение транзита украинского зерна по территории ЕС не окажет негативного влияния на местный рынок и местных производителей, при этом контроль за соблюдением условий таможенного режима должны обеспечивать местные органы власти. Но это лишь временная полумера, поскольку, как уже подчеркивал Фокус, главной причиной кризиса выступает развязана РФ война.

"Возвращение на глобальные рынки, где Украина была успешным игроком, было бы лучшим и взаимовыгодным решением ситуации. И путем достижения такого результата будет эффективная помощь Украине и ее Вооруженным Силам как можно быстрее завершить войну", — заключает Думич.

А пока страны ЕС отказываются от украинского зерна в охваченной войной стране продолжается посевная, о ходе которой писал Фокус.