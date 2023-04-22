Подальше от оккупантов. Как компания из Мелитополя возобновила производство около Львова

Война и оккупация регионов Украины вынудила бизнес перемещать свои производства на другие территории страны. Фокус пообщался с представителями компании, которые в срочном порядке выезжали из оккупированного Мелитополя во Львовскую область и в итоге смогли в сжатые сроки возобновить производство.

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Оккупация части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областей больно ударила по экономике Украины и, конечно, состоянию вполне реальных производителей, которые понимали: никаких перспектив стабильной работы при российской оккупации ожидать не стоит. Так что многие предприниматели приняли вполне логичное решение: уехать из оккупации и начать работать в безопасном регионе. Обычно для перемещения (релокации) бизнес выбирает регионы западной части Украины. По данным министерства экономики, больше всего предприятий релоцировались во Львовскую (24%), Закарпатскую (14,5%), Черновицкую (9,8%), Ивано-Франковскую (8,3%), Хмельницкую (7,3%) и Тернопольскую (6,3%) области. Некоторые предприятия пользуются государственной программой, но многие самостоятельно решают все вопросы переезда.

"С начала войны 800 предприятий были релоцированы из опасных регионов при поддержке государства. На сегодняшний день 623 предприятия уже работают на новом месте. Для еще 239 осуществляется поиск подходящей локации или способа транспортировки", — рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Фокус рассказывает историю релокации мелитопольского предприятия по производству специального транспорта Citius S, которое переехало во Львовскую область минувшей весной, а первая готовая продукция на новом производстве спецавтомобилей появилась в октябре 2022 года.

Вынужденный переезд. Как компания из Крыма релоцировалась в Мелитополь, а затем во Львовскую область

Предприятие Citius S было создано в 1991 году в Крыму. Но в 2014 году компания переехала в Мелитополь. "В Крыму основным направлением работы было изготовление безопасного стекла для автомобилей. Начинали просто с разных типов стекла Triplex — безопасное стекло, которое не распадается на обломки при столкновении, например. Мы только перешли к переоборудованию — начали производить бронированное стекло. В Крыму у нас была собственная территория, цеха, только успели сделать отдельные боксы для переоборудования автомобилей", — рассказала юрист компании Citius S Анастасия Серова.

На новом месте в Мелитополе в 2014 году компания все начала с нуля, но на то время предприятию удалось релоцировать некоторое оборудование, например, автоклав весом 25 тонн. Вместе с владельцами и топ-менеджментом в Мелитополь выехали и некоторые сотрудники. "Начали снова с изготовления стекла, начали изготавливать больше комплектов именно бронированного стекла, потому что был повышенный спрос именно на него. За восемь лет в Мелитополе из арендованного помещения переехали в собственный завод. Здесь бизнес получил развитие по качеству. Мы получали большие заказы от крупнейших банков не только Украины. Мы производили бронированные автомобили, начали производить автомобили скорой помощи. За 8 лет успели приобрести собственную территорию и начали расширять производство на специальные автомобили", — рассказала Анастасия Серова.

До 24 февраля 2022 компания стабильно работала, выполняя заказы украинских и иностранных компаний и банков. Но нападение России мгновенно изменило для Citius S все.

Мелитополь ВС РФ был захвачен 25 февраля. Однако руководителям, владельцам и сотрудникам удалось уехать раньше — 24 февраля. Анастасия говорит: утром 24 февраля директор предприятия предупредил сотрудников, что нужно уезжать. "В общей сложности из Мелитополя выехали 8 сотрудников с семьями и даже с домашними животными. Никто не собирался глобально, все имели вещи "на пару дней", потому что просто не было времени. К сожалению, у каждого есть своя печальная история спасения. Кто ждал несколько суток в очереди, кто попадал под обстрелы", — говорит Анастасия Серова.

Автомобиль Citius S после обстрела – стекло выдержало пули Фото: Citius S

Оборудование предприятия осталось в оккупации, более того, даже важную документацию удалось вывезти не в полном объеме.

"Главное оборудование — тот же автоклав — весит 25 тонн. Печи для плавления стекла не разобрать. Да и времени на вывоз чего-то тогда не было", — рассказала Анастасия. Кроме дорогостоящего оборудования, на территории завода в Мелитополе остались три автомобиля неотложной помощи – готовая продукция, выпущенная предприятием.

"К сожалению, эти авто почти сразу украли. Об этом мы узнали от тех, кто до сих пор остается в Мелитополе. Также на складе осталось много сырья, которое было закуплено под будущий заказ", — рассказывает юрист Citius S. Однако два автомобиля, произведенных на предприятии, владельцам компании удалось вывезти — на них они эвакуировались.

Сначала предприниматели-собственники компании не понимали, как действовать, возможно ли возобновить работу компании. Но их не покидала мысль о том, что продукция компании — это полезные и крайне необходимые, особенно в условиях обстрелов, автомобили.

Цех нового производства во Львовской области Фото: Citius S

"Уже в марте к нам обратились представители одного из коммерческих банков Украины. Они показали автомобили — наши автомобили, которые мы когда-то производили, как инкассаторские, которые были расстреляны из танкового пулемета. В начале вторжения многие инкассаторские автомобили банки отдавали ТрО, потому что это настоящие бронированные авто. Два таких автомобиля спасали гражданских на Киевщине. Они встретились с танковой колонной. Но…выехали, все люди живы! Стекло, которое там было установлено, не было рассчитано на такой калибр, на такую плотность пуль – но все живы. Нигде не простреляно насквозь — ни бронированная капсула, ни стекло. Тогда наши клиенты — многолетние партнеры — скорее звонили и спрашивали: "Как вы?". И вот после тех сообщений пришло решение попытаться восстановиться", — рассказала Анастасия Серова.

Специальный автомобиль производства Citius S Фото: Citius S Военный грузовик Фото: Citius S Авто скорой помощи Фото: Citius S Инкассаторский автомобиль Фото: Citius S Оборудование салона авто Фото: Citius S Спецтранспорт для банка Фото: Citius S Еще одно авто Citius S Фото: Citius S Спецавто производства Citius S Фото: Citius S Салон авто неотложной помощи Фото: Citius S

Вскоре после этого владельцы компании обратились за кредитом в Ощадбанк. В то время у компании не было ничего, что можно было бы передать в залог, кроме автомобиля, на котором они выехали из оккупации. Но банк согласовал выдачу кредита на восстановление. Осесть и возобновить производство решили во Львовской области. "Представители Ощада приглашали во Львов, но мы решили остаться чуть дальше от большого города. Мы выбрали промышленный городок, где достаточно специалистов, кто может работать на заводе. Главная идея — быть расположенными близко к западной границе, потому что из-за границы завозим сырье и потом планируем туда продавать готовую продукцию", — пояснила Анастасия Серова.

Кредиты и гранты. Какими были инвестиции в новое производство спецавто во Львовской области

Обустроить производство бронированных автомобилей во Львовской области владельцам компании помогали представители Ощадбанка, а также городской администрации. Удалось найти цех нужной площади (600 квадратов), а вот автоклав заказали в Китае — его изготовили через два месяца, а потом еще 1,5 месяца пошли на доставку заказа. "Печи для плавления складывали самостоятельно с помощью тех сотрудников, которые выехали с нами. Некоторые из них работают на заводе уже более 10 лет. Шкаф управления автоклавом также производили самостоятельно. Обжимальные шкафы нуждаются в сложных силиконовых мешках, компрессорах — все это по шагу, по кусочку собирали по всей стране. Потому что большинство поставщиков либо прекратили работу, либо их нужно было найти", — говорит Анастасия Серова.

Конечно, для возобновления работы предприятия требовались инвестиции. Часть средств у предпринимателей была, также один из автомобилей, на котором выезжали из оккупации, удалось продать, а другой автомобиль стал залогом для банковского кредита.

Важной в возобновлении производства спецтранспорта стала помощь банка и Львовской ОВА.

Постепенно предприятию стали предлагать невозвратную помощь (гранты). Первый грант в размере 100 тыс. грн поступил от Львовской областной администрации. Впоследствии, уже в конце лета, в администрации посоветовали производство фонду WNISEF, предоставившего еще 100 тыс. грн. "Мы начали обращаться ко всем фондам и искали грантовые возможности. Мы выиграли грант от UNDP в размере 148 тыс. грн. Грант на собственное дело в 250 тыс. грн мы получили уже в конце 2022 года. Грант на перерабатывающее производство мы только подали, решение будет в следующем месяце. Мы получили 20 тыс евро от МОМ — международная организация по вопросам миграции. Сейчас реализуем этот проект", — рассказала Анастасия Серова. Также недавно компания подписала грантовое соглашение на 40 тыс. евро. Некоторые грантовые программы еще находятся на стадии согласования, но, если учесть и уже предоставленные, и последующие гранты, то получится сумма 4,8 млн грн. Все эти средства компания направляет на восстановление компании и ее работы.

В Мелитополе остался автоклав. Новый заказали в Китае – его привезли через 3,5 месяца после оформления заказа Фото: Citius S

Кроме грантов, есть и кредиты. "Мы получили в общей сложности 4 кредита на восстановление предприятия. Кредит на основное оборудование в сумме 1,58 млн грн., два кредита на оборотные средства — 9,07 млн грн. И еще кредит на мощный генератор — 136,5 тыс грн", — рассказала Анастасия Серова.

Чтобы возобновить производство, понадобилось много средств – кредитов и грантов Фото: Pixabay

"Почему нам очень нужен был этот дополнительный кредит на генератор? Производство стекла связано со сложными и довольно длительными по времени процессами – плавление стекла в печах, процесс в обжимающих шкафах и, главное — последний и важнейший процесс в автоклаве, где "сэндвич" из нескольких слоев стекла и пленки ПВБ превращается по свойствам прозрачности. в безопасное стекло. Каждый из этих процессов длится от четырех до десяти часов. В случае прерывания снабжения электроэнергией процесс не просто останавливается, а портится сырье. А в случае с автоклавом — может быть испорчено почти готовое изделие. Кроме того, в автоклав не загружается одна заготовка. Там одновременно находится до 16 комплектов стекла. Так что непрерывность поставок электроэнергии на нашем производстве крайне важна", — пояснила Анастасия.

Новая реальность. Как восстанавливается релоцированное на запад производство

На новом производстве в Львовской области Citius S уже выпустила более 250 комплектов бронированного стекла. "По автомобилям — уже производим партию из 43 автомобилей, без учета выпускаемых поодиночке. За год планируем сделать около 120 авто", — говорит Анастасия Серова. Юридически релокация предприятия состоялась в мае 2022 года, первые изделия компания изготовила летом, а первые бронированные автомобили — в октябре прошлого года.

Печь для стекла на новом производстве во Львовской области Фото: Citius S

Один из главных вопросов, кроме потребности в финансировании, при релокации – это персонал. Анастасия Серова объясняет – предприятию повезло, ведь главные специалисты уехали из Мелитополя, и сейчас работают в компании. Для привлечения работников используются возможности местного Центра занятости.

"Мы обратились туда, объяснили, кто мы, и были удивлены, насколько открыто и искренне к нам относятся. Они также были удивлены, что в это время кто-то работает и нанимает людей. Сейчас мы обратились к ним еще в поиске восьми работников. Нам ищут нужных специалистов", — говорит Анастасия.

Сейчас в новом месте уже работают два цеха предприятия Citius S Фото: Citius S

По ее мнению, для успешной релокации бизнеса нужно активно общаться.

"Мы присоединились к Львовскому регуляторному хабу, Клубу деловых людей. Благодаря посещению семинаров, мы нашли поставщиков сидений, ручек, порезки мелких элементов металла, перевозчиков и так далее. Дело в том, что мы потеряли не только цепи поставки сырья, но и этих мелочей. Поэтому сейчас все с нуля. И именно такие мероприятия помогают", — говорит юрист предприятия. Еще одним фактором успеха Анастасия Серова считает гранты и кредиты. Это именно то, что помогает и решить финансовые вопросы, и получить одновременно нужные профессиональные знания.

"Помимо финансов, международные организации предоставляют бесплатные консультации — у нас были проблемы с сервисным центром, и мы получали такие консультации от USAID, там можно получать обучение — работники нашего производства сейчас учатся на трех разных программах. Планируем присоединяться к экспортным проектам и программам в будущем", — резюмирует Анастасия Серова.