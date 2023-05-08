Пенсии в Украине: кто из женщин может получить надбавку к выплате

Дополнительные выплаты предназначены только для многодетных украинок, пенсионеров, воспитывающих несовершеннолетних и лиц с инвалидностью. Также пересчетать пенсии могут по выслуге лет.

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Женщины в Украине имеют право на получение доплат к пенсии по достижению возраста от 70 лет и в случае, если воспитывают 5 детей. Об этом 6 мая сообщила Судебно-юридическая газета.

Журналисты объяснили, что самые высокие пенсионные надбавки положены женщинам-матерям пятерых детей. Такие женщины имеют право выйти на пенсию по достижению 50-ти летнего возраста, при этом иметь не менее 15 лет страхового стажа. Возраст детей должен быть не менее шести лет. Также матери 5 детей могут иметь право на доплату к пенсии за особые заслуги перед Украиной, размер такой доплаты может составить 35% прожиточного минимума надбавки к пенсии для нетрудоспособных граждан.

Издание сообщает, что в 2023 году данный показатель составляет 2093 грн. Соответственно, вышедшие на пенсию многодетные матери могут получать доплату в размере 732,55 грн.

Надбавки к пенсиям по возрасту

Также украинки в возрасте от 70 до 75 лет могут получить надбавки в 300 гривен, украинки в возрасте от 75 до 80 лет получат — 456 грн, а достигшие возраста от 85 лет будут получать 570 гривен.

Надбавки за воспитание несовершеннолетних

Надбавка для мужчин и женщин пенсионного возраста, которые содержат детей и подростков в возрасте до 18 лет составят по 150 гривен на каждого ребенка.

Для получения дополнительных выплат по содержанию иждивенца, украинцам необходимо подать заявление в отделение Пенсионного фонда по месту получения пенсии, обязательно добавив удостоверяющие личность документы, указав возраст ребенка и родственные отношения, подтверждающие его пребывание на содержании заявителя.

Пенсионные надбавки по инвалидности и выслуге лет

Пенсионные надбавки по выслуге лет и инвалидности назначенные в соответствии с законами Украины "О пенсионном обеспечении" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" составят по 150 гривен.

Также издание сообщает, что украинские пенсионеры, имеющие статус почетного донора крови, могут получить надбавку в размере 10% от прожиточного минимума. Статус почетного донора крови можно получить в случае, если человек бесплатно сдал 40 разовых максимально допустимых доз или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

Напомним, на днях стало известно, что в начале лета украинцам собираются пересчитать пенсионные выплаты. Доплату к пенсии в размере одной тысячи гривен уже в июне смогут получить украинцы, которые к тому моменту получали выплаты в размере 5842 гривен, а также при выходе на заслуженный отдых имели 35 лет рабочего стажа.

Также напомним, в конце апреля Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и Министерство финансов объявили о начале проверки получателей социальных выплат, в том числе и пенсионеров.