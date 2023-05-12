Время платить: когда Украина продаст конфискованные активы россиян

По словам главы Фонда госимущества Рустема Умерова, правительство уже передало им 102 актива, среди которых недвижимость и автомобили.

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Украина до конца 2023 года планирует запустить процесс приватизации конфискованных российских активов. Об этом сообщил в интервью Reuters глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров.

По его словам, все отобранные у россиян предприятия должны работать на Украину.

"Российский бизнес в некоторых отраслях был крупным игроком на рынке. Наша цель – это все передать в государственную собственность, подготовить и продать. Эти предприятия должны работать на Украину и граждан", – сказал он.

Как сообщил Рустем Умеров, правительство уже передало Фонду госимущества 102 актива, среди которых недвижимость и автомобили. Фонд ведет процесс их приватизации, а также занимается восстановлением деятельности на предприятиях. Продажу этих активов можно организовать в конце второго-начале третьего квартала этого года.

Он отметил, что процесс приватизации оказался непростым, государство сталкивается с активным противодействием бывших собственников конфискованных активов.

"Борьба идет, когда начинается перерегистрация. Когда они начинают бороться с нами в судах, то регистрируют множество юридических лиц, чтобы мы запутались. Но нас не запутать. Мы знаем и ориентируемся на одно юридическое лицо. Если у этого юридического лица есть активы в Украине, мы их конфискуем в доход государства", – добавил Рустем Умеров.

Все идет по плану: как Украина во время войны лишает имущества россиян

В сентябре 2022 года эксперты объясняли Фокусу, что Украина пользуется сразу несколькими правовыми возможностями для ареста и конфискации имущества, связанного со страной-агрессором. Так, например, управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры", адвокат Игорь Чудовский говорит о принятом 12 мая законе о конфискации имущества россиян и белорусов (№7194). Речь идет об изменениях, принятых в уже действующий в Украине Закон "О санкциях".

"Этот закон предусматривает возможность конфискации и взыскания в доход государства активов физических или юридических лицу, а также активов, которыми эти лица могут прямо или косвенно распоряжаться. Речь идет о полном лишении граждан РФ и РБ права собственности на имущество в Украине и за ее пределами", — отметил он.

Напомним, на днях стало известно, что генпрокурор США Меррик Гарланд санкционировал первую передачу конфискованных российских активов Украине.