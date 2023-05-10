Генпрокурор США разрешил передачу конфискованных российских денег Украине, — СМИ

По словам журналистов, в прошлом году Министерство юстиции США обвинило российского олигарха Константина Малофеева в том, что он нарушает санкции против РФ. Он финансировал россиян, которые продвигали сепаратизм в Крыму.

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Генеральный прокурор США Меррик Гарланд санкционировал первую передачу конфискованных российских активов Украине. Об этом пишет издание Reuters.

По словам журналистов, еще в прошлом году Министерство юстиции США обвинило российского олигарха Константина Малофеева в том, что он нарушает санкции, которые были введены против РФ из-за ее вторжения в Украину. В ведомстве заявили, что он занимался финансированием россиян, которые продвигали сепаратизм в Крыму.

Кроме того, сам Гарланд ранее говорил о конфискации миллионов долларов, которые связаны с Малофеевым и находились на счетах некой "финансовой организации" на территории США. В скором времени Генпрокурор США заявил, что санкционировал перевод этих денег для использования в Украине.

"Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним", — говорится в заявлении Генпрокурора США.

Гарланд санкционировал первую передачу конфискованных российских активов Украине

Кто такой Константин Малофеев

Российский предприниматель, миллиардер и политический деятель. Он является владельцем акций "Ростелекома", председателем совета директоров группы компаний "Царьград", основал пропагандистский канал "ЦарьградТВ". Находится под санкциями 27 стран ЕС, США и Канады, а также в международном розыске.

Напомним, что Грузия не планирует вводить санкции против РФ. Также в Министерстве экономики Грузии заявили о том, что будут возобновлять авиационное сообщение с РФ. Правда это не будет касаться авиакомпаний, которые сейчас пребывают под санкциями Европы и Америки.

Еще сообщалось, что в Швейцарии заморозили активы РФ почти на 8,3 млрд долларов. По словам пресс-секретаря минэкономики Швейцарии, власти страны считают юридически возможным использовать деньги ЦБ РФ для восстановления Украины после войны.