Генпрокурор США дозволив передачу конфіскованих російських грошей Україні, — ЗМІ

За словами журналістів, минулого року Міністерство юстиції США звинуватило російського олігарха Костянтина Малофєєва у тому, що він порушує санкції проти РФ. Він фінансував росіян, які просували сепаратизм у Криму.

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Генеральний прокурор США Меррік Ґарланд санкціонував першу передачу конфіскованих російських активів Україні. Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, ще минулого року Міністерство юстиції США звинуватило російського олігарха Костянтина Малофєєва у тому, що він порушує санкції, які були введені проти РФ через її вторгнення до України. У відомстві заявили, що займався фінансуванням росіян, які просували сепаратизм у Криму.

Крім того, сам Ґарланд раніше говорив про конфіскацію мільйонів доларів, які пов'язані з Малофєєвим і перебували на рахунках якоїсь "фінансової організації" на території США. Незабаром Генпрокурор США заявив, що санкціонував переказ цих грошей для використання в Україні.

"Хоча це перший переклад Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України, він не буде останнім", — йдеться у заяві Генпрокурора США.

Ґарланд санкціонував першу передачу конфіскованих російських активів Україні

Хто такий Костянтин Малофєєв

Російський підприємець, мільярдер і політичний діяч. Він є власником акцій "Ростелекому", головою ради директорів групи компаній "Царьград", започаткував пропагандистський канал "ЦарьградТВ". Перебуває під санкціями 27 країн ЄС, США та Канади, а також у міжнародному розшуку.

Нагадаємо, що Грузія не планує вводити санкції проти РФ. Також у Міністерстві економіки Грузії заявили про те, що відновлюватимуть авіаційне сполучення з РФ. Щоправда, це не стосуватиметься авіакомпаній, які зараз перебувають під санкціями Європи та Америки.

Ще повідомлялося, що у Швейцарії заморозили активи РФ майже на 8,3 млрд доларів. За словами прессекретаря мінекономіки Швейцарії, влада країни вважає юридично можливим використовувати гроші ЦБ РФ для відновлення України після війни.