Пенсии для украинских ветеранов: что повлияет на их размер

При начислении пенсии для украинских бойцов будет учитываться размер ежемесячного довольствия, оклады по должности и доплаты за звание. А вот "боевые выплаты" никак не повлияют на размер "военной" пенсии.

Related video

При определении размера пенсии для украинских военных не будут учитывать дополнительные выплаты, которые бойцы получают за выполнение определенных задач в зоне боевых действий. Об этом пишет издание АрмияInform.

Боевые доплаты не будут принимать во внимание при начислении пенсии для украинских военных.

Это обусловлено тем, что размер начисленной пенсии формируется согласно действующим законам и подзаконным актам. А "боевые" выплаты бойцам ВСУ начисляются только во время военного положения и поэтому не могут быть учтены при начислении пенсии по возрасту.

Пенсии для украинских военных: как их будут начислять

По закону №29 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и членов их семей" пенсии для украинских военных насчитываются с учетом ряда факторов. Среди них:

ежемесячное денежное довольствие военного;

оклады по должности;

доплаты за звание;

процентна надбавка за выслугу лет;

дополнительные ежемесячные доплаты;

премии.

Кто может получать военную пенсию

Согласно законодательству, пенсии могут получать такие украинские военные: лица из числа военнослужащих офицерского, старшинского, сержантского и рядового состава, а также члены их семей.

Заметим, что это не распространяется на военных, которые служат по контракту.

Кроме того в начале мая стало известно, кому из украинцев могут повысить выплаты на 20%. В марте государство пересчитало пенсионные выплаты 10,5 млн украинцев. В частности, пенсии повысили пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы. А в июле, как отмечают в ПФУ, планируется новая индексация.

Напомним, в конце апреля стало известно, что некоторым украинцам выплатят до 1 миллиона гривен во время войны. Деньги выплатят, если гражданин получил ранение, увечье, контузию или заболевание по ходу исполнения должностных обязанностей после 24 февраля 2022 года в районах ведения боевых действий или в районах, подвергавшихся после этой даты бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям.