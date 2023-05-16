Украинцы могут остаться без пенсий: в ПФУ объяснили, кто в зоне риска

По информации ведомства, проблемы могут возникнуть в том случае, если истекает срок действия банковской карты. Есть несколько способов, как не допустить лишних неприятностей.

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В Пенсионном фонде рассказали, кто из пенсионеров не имеет возможности своевременно получать социальные выплаты и как это можно исправить. Об этом сообщает издание "На пенсии", цитируя сообщение ПФУ.

В первую очередь речь идет о случаях, когда истекает срок действия пенсионной карты. Одна из украинок задала представителям ПФУ вопрос о том, что делать в подобных случаях, чтобы не потерять деньги.

По информации ведомства, если заканчивается срок действия пенсионной банковской карты, тогда граждане могут не получить выплаты вовремя. Чтобы этого не случилось, прежде всего нужно убедиться в том, что в выбранном банке на период военного положения автоматически продлевают срок ее действия.

Обычно финансовые учреждения должны об этом предупреждать при помощи специального уведомления или сообщения. Также информация можно получить при помощи сайта или же обратившись на горячую линию.

Если карта все же оказалась заблокирована по причине истечения срока действия, тогда гражданам нужно обратиться в отделение своего банка, чтобы начать процесс ее восстановления. Пока банковскую карту будут перевыпускать, то деньги продолжат поступать на счет, однако воспользоваться ими можно будет только после того, как пенсионер получит ее.

Напомним, 15 мая сообщалось, в каких областях Украины получают самые высокие пенсии. По информации ПФУ, количество пенсионеров в стране увеличилось, а средний размер пенсии составил 5 238 гривен. Самый высокий показатель у столицы.

11 мая сообщалось, что в Украине некоторые граждане рискуют потерять пенсии. Согласно документу, представленному на рассмотрение профсоюзов, будут проверять валидацию данных, персональные сведения о пенсионерах и правомерность предоставления ему пенсионных выплат.