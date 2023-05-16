Українці можуть залишитися без пенсій: у ПФУ пояснили, хто у зоні ризику

За інформацією відомства, проблеми можуть виникнути у тому випадку, якщо закінчується термін дії банківської картки. Є кілька способів, як не допустити зайвих неприємностей.

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У Пенсійному фонді розповіли, хто з пенсіонерів не має змоги своєчасно отримувати соціальні виплати та як це можна виправити. Про це повідомляє видання "На пенсії", цитуючи повідомлення ПФУ.

Насамперед йдеться про випадки, коли спливає термін дії пенсійної картки. Одна з українок поставила представникам ПФУ питання, що робити в подібних випадках, щоб не втратити гроші.

За інформацією відомства, якщо закінчується термін дії пенсійної банківської картки, тоді громадяни можуть не одержати виплати вчасно. Щоб цього не сталося, перш за все потрібно переконатися, що в обраному банку на період воєнного стану автоматично продовжують термін її дії.

Зазвичай, фінансові установи повинні про це попереджати за допомогою спеціального повідомлення, на це варто звернути увагу. Також інформацію можна отримати за допомогою сайту або звернувшись на гарячу лінію.

Якщо картка все ж таки виявилася заблокованою через закінчення терміну дії, тоді громадянам потрібно звернутися до відділення свого банку, щоб розпочати процес її відновлення. Поки банківську картку перевипускатимуть, то гроші продовжать надходити на рахунок, проте скористатися ними можна буде лише після того, як пенсіонер отримає її.

Нагадаємо, 15 травня повідомлялося, в яких областях України отримують найвищі пенсії. За інформацією ПФУ, кількість пенсіонерів у країні збільшилась, а середній розмір пенсії становив 5 238 гривень. Найвищий показник у столиці.

11 травня повідомлялося, що в Україні деякі громадяни ризикують втратити пенсії. Згідно з документом, поданим на розгляд профспілок, перевірятимуть валідацію даних, персональні відомості про пенсіонерів та правомірність надання йому пенсійних виплат.