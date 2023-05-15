Від 7 тисяч і вище: у яких областях України отримують найвищі пенсії (інфографіка)

За даними ПФУ, кількість пенсіонерів у країні збільшилась, а середній розмір пенсії становив 5 238 гривень. Найнижча середня пенсія – у Тернопільській області, а найвища – у Києві.

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Вперше з 2018 року кількість пенсіонерів в Україні за квартал збільшилася – на 9 249 осіб. Завдяки індексації, проведеній у березні, середня пенсія досягла 5238 грн. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

Також з 7% до 10% збільшилася частка пенсіонерів, які отримують виплати понад 10 тис. грн — до 1,06 млн осіб.

Водночас частка пенсіонерів, які отримують менш як 3000 грн, зменшилася з 39% до 30%. Загалом такі виплати від держави одержують 3,25 млн осіб.

Скільки людей отримують найменші та найбільші пенсії

За даними ПФУ зараз близько 33% пенсіонерів отримують середню або вищу за середню пенсію. У відсотковому співвідношенні це виглядає так:

понад 10000 грн — 1059978 осіб (9.9%);

5001-10000 грн — 2 475 515 осіб (23.1%);

4001-5000 грн — 1626671 особа (15.2%);

3001-4000 грн — 2 282 090 осіб (21.3%);

2001-3000 грн — 3 185 057 осіб (29.8%);

менш як 2000 грн — 67 859 осіб (0.6%).

У яких областях українці отримують найбільші пенсії

Аналітичний портал "Опендатабот" опублікував інфографіку з інформацією про те, в яких областях отримують найбільші та найменші пенсії.

Нині найменша середня пенсія у Тернопільській області — 3997 грн. Це на 24% менше, ніж середні виплати в Україні. Найбільша середня пенсія у Києві: 7129 грн, що на 36% перевищує середній показник по Україні. При цьому середній розмір пенсійних виплат Київської області становить 5412 грн.

Найвищі пенсії одержують у наступних областях України:

Донецька – 6 560 гривень;

Луганська – 6 049 гривень;

Дніпропетровська – 5 804 гривень;

Житомирська – 5 650 гривень;

Рівненська – 5 488 гривень;

Запорізька – 5 416 гривень;

Харківська – 5 249 гривень;

Полтавська – 5097 гривень.

Зазначимо, що за даними Пенсійного фонду України, до індексації середня пенсія в Україні сягала 4622 грн.

Нагадаємо, 12 травня Фокус писав про те, кому підвищать пенсії у 2023 році. Мінімальна межа збільшення пенсії становитиме 100 гривень, а максимальна — 1500 гривень.