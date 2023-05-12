До 1500 гривень: кому в Україні підвищать пенсії у 2023 році

За словами міністерка соцполітики Оксани Жолнович, середній розмір пенсії після індексації становитиме 4200–4600 гривень.

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Попри пріоритет видатків на оборонну сферу, Україна не відмовилася від підвищення пенсій у 2023 році. Фокус розповідає, кому і на скільки буде підвищено пенсії до кінця поточного року.

Як розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак, у 2023 році індексацію пенсій мають відчути 10,5 мільйона українців. Під час війни від традиційної з 2019 року індексації пенсій можна було відмовитися з огляду на війну, але в уряді вирішили цього не робити.

Мінімальна межа збільшення пенсії становитиме 100 гривень, а максимальна — 1500 гривень.

"Ми говоримо про здійснення перерахунку для працюючих пенсіонерів, тобто людей, які досягли пенсійного віку, набули права на пенсію, але при цьому продовжують працювати. Власне для них відбуватиметься перерахунок через те, що їм буде розраховано в їх пенсійній формулі збільшений страховий стаж. Це призведе до збільшення їхніх пенсій", — розповіла Марчак.

При цьому заступниця міністра закликала не плутати поняття перерахунку та індексації пенсій.

"Для інших категорій пенсіонерів ми говоримо саме про індексацію пенсій, тобто коригування розмірів пенсійних виплат з урахуванням як розміру інфляції, так і збільшення середньої заробітної плати за попередні роки", — додала Марчак.

Відповідно до закону, розмір індексації має становити 19,7% від одержуваних пенсійних виплат.

Кому проіндексували пенсії з березня 2023 року

З 1 березня було проіндексовано пенсії для таких категорій пенсіонерів:

5,2 мільйона цивільних пенсіонерів, яким пенсію було призначено відповідно до закону № 1058; для них пенсії будуть збільшені коштом індексації на 19,7% від показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія;

4,2 мільйона осіб, пенсії яких збільшаться коштом підвищення фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат;

500 тисяч пенсіонерів;

94,5 тисячі осіб, які отримують пенсії по інвалідності (травми, захворювання, ліквідатори ЧАЕС).

Як зазначила заступник міністра, існує ще одна категорія пенсіонерів, виплати яких раніше не підлягали індексації.

"Ми говоримо про тих громадян, які мають низькі пенсії, і їм уже встановлено додаткові виплати від держави — гарантована мінімальна пенсія залежно від віку. Всю цю гарантовану мінімальну пенсію ми також індексуємо", — сказала Марчак.

Кому підвищать пенсії у квітні та червні 2023 року

За словами Марчака, з 1 квітня було проведено перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням збільшення трудового стажу.

А підвищення пенсій у липні буде проіндексовано майже для 300 тисяч представників таких професій:

державні службовці;

працівники органів місцевого самоврядування;

вчені.

Компенсаційні виплати у 2023 році

Марчак підкреслила, що всі додаткові щомісячні компенсаційні виплати, які були призначені з ініціативи президента у 2020 році для пенсіонерів віком від 70 років, збережуться.

Щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам, пенсія яких не досягає 10 340 гривень, будуть наступними:

до 570 гривень — особам старше 80 років;

до 456 гривень – для людей віком від 75 до 80 років;

до 300 гривень – пенсіонерам віком від 70 до 75 років.

Наскільки зростуть пенсії у 2023 році

Після індексації пенсії українців з 1 березня 2023 року збільшаться у середньому на 400-700 грн. Про це розповіла Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Середній розмір пенсії після індексації становитиме 4200–4600 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні деякі категорії громадян ризикують залишитись без пенсії після перевірки одержувачів соціальних виплат фахівцями Міністерства фінансів та Пенсійного фонду України.