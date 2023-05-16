Экс-министр экономики РФ спрогнозировал кризис в стране и раскритиковал правительство (видео)

По прогнозам первого министра экономики РФ, средств в стране хватит на год, после чего придется договариваться о займах.

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Бывший министр экономики Российской Федерации, доктор экономических наук Андрей Нечаев спрогнозировал кризис в стране из-за введения санкций мировым сообществом и описал ситуацию достаточно грубыми, но точными словами. Это произошло на финансовом форуме "Финмаркет" в Екатеринбурге, пишет The Insider.

"Не то плохо, что мы в ж*пе, а что мы решили в ней обустраиваться. Решили обои поклеить", – сказал Нечаев, раскритиковав отсутствие необходимых шагов со стороны властей по предупреждению кризиса.

Среди его причин бывший топ-чиновник назвал превышение годового плана дефицита федерального бюджета по итогам первых четырех месяцев 2023 года. По его данным, резервов для финансирования дефицита хватит на 12 месяцев, после чего придется обращаться к кредитам.

Кроме того, Россия столкнулась с массовой эмиграцией, оттоком капитала в другие страны и падением нефтегазовых доходов, отметил экс-министр.

Нечаев уже произносил эту фразу в апреле 2022 года в интервью "Idel.Реалии":

"Я не уеду, решил твердо остаться до тех пор, пока не будет прямой угрозы моей свободе. Мне придумалась замечательная формула ко всему происходящему в России сейчас. Проблема не в том, что мы оказались в ж*пе, а в том, что решили в ней обустроиться".

Нечаев — первый министр экономики в России, занимал пост с февраля 1992 года по март 1993-го.

Напомним, 15 мая координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что санкции существенно ограничивают деятельность ВПК России и постепенно разрушают ее экономику.

По данным Министерства финансов РФ, с января по апрель 2023 года нефтегазовые доходы агрессора сократились на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.