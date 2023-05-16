Ексміністр економіки РФ спрогнозував кризу в країні та розкритикував уряд (відео)

За прогнозами першого міністра економіки РФ, коштів у країні вистачить на рік, після чого доведеться домовлятися про позики.

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Колишній міністр економіки Російської Федерації доктор економічних наук Андрій Нечаєв спрогнозував кризу в країні через введення санкцій світовою спільнотою та описав ситуацію досить грубими, але точними словами. Це сталося на фінансовому форумі "Фінмаркет" у Єкатеринбурзі, пише The Insider.

"Не те погано, що ми в д*пі, а що ми вирішили в ній облаштовуватися. Вирішили шпалери поклеїти", – сказав Нечаєв, розкритикувавши відсутність необхідних кроків з боку влади щодо запобігання кризі.

Серед його причин колишній топ-чиновник назвав перевищення річного плану дефіциту федерального бюджету за підсумками перших чотирьох місяців 2023 року. За його даними, резервів для фінансування дефіциту вистачить на 12 місяців, після чого доведеться звертатися за кредитами.

Крім того, Росія зіткнулася з масовою еміграцією, відпливом капіталу до інших країн та падінням нафтогазових доходів, зазначив ексміністр.

Нечаєв уже вимовляв цю фразу у квітні 2022 року в інтерв'ю "Idel.Реалії":

"Я не поїду, вирішив твердо залишитися доти, доки не буде прямої загрози моїй свободі. Мені придумалася чудова формула до всього, що відбувається в Росії зараз. Проблема не в тому, що ми опинилися в д*пі, а в тому, що вирішили у ній облаштуватись”.

Нечаєв — перший міністр економіки в Росії, обіймав посаду з лютого 1992 по березень 1993-го.

Нагадаємо, 15 травня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що санкції суттєво обмежують діяльність ВПК Росії та поступово руйнують її економіку.

За даними Міністерства фінансів РФ, з січня до квітня 2023 року нафтогазові доходи агресора скоротилися на 52% порівняно з аналогічним періодом минулого року.