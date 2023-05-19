"Бизнесу нужен валютный кислород": в НБУ рассказали об отмене валютных ограничений

Глава Национального банка Андрей Пышный рассказал, что валютные ограничения будут отменять поэтапно, а сам процесс не будет привязан к конкретным датам.

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Национальный банк Украины (НБУ) уже разрабатывает дорожную карту для ослабления валютных ограничений, которые были введены регулятором сразу после большого вторжения РФ в Украину. Об этом заявил 18 мая 2023 года глава Нацбанка Андрей Пышный.

По его словам, административные ограничения уже теряют свою эффективность, а их влияние на экономическую активность усиливается.

"Дорожная карта является одним из элементов стратегии валютно-курсовой политики, которая также будет включать вопросы восстановления курсовой гибкости и возвращения к инфляционному таргетированию", – отметил глава НБУ.

Андрей Пышный рассказал, что подготовка стратегии является структурным маяком новой программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом (МВФ). Реализовать планы нужно до конца июня 2023 года.

Что изменится

Как объяснил Андрей Пышный, сначала будут приниматься меры, направленные на:

минимизацию множественности курсов;

ослабление ограничений по торговым операциям;

содействие поступлению новых инвестиций.

При этом меры, связанные с вопросами торгового финансирования и валютных рисков банков, а также ослабление ограничений по капитальным операциям, будут введены на следующих этапах либерализации. Валютные ограничения будут отменять поэтапно, процесс не будет привязан к конкретным датам.

"Сейчас бизнес нуждается в "валютном кислороде" для еще большей адаптивности и развития. В то же время военные риски остаются весомыми, а валютные ресурсы – ограниченными. Мы будем принимать решение об ослаблении тех или иных" валютных ограничений, учитывая, какую добавленную стоимость это будет иметь для украинской экономики", — подчеркнул Андрей Пышный.

Напомним, весной 2023 года НБУ уже отменил ряд административных ограничений. Так, например, банкам расширили возможности совершать сделки по продаже наличной валюты населению.