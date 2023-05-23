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Экономика

НКРЭКУ повышает тариф на электроэнергию для облэнерго: что это значит для украинцев

НКРЭКУ, электроэнергия, тарифы
НКРЭКУ повышает тариф на электроэнергию для облэнерго

В зависимости от класса напряжения тарифы для облэнерго с июня тарифы увеличатся от 7% до 34%. А с июля расценки будут еще больше.

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на распределение электрической энергии для большинства облэнерго. Соответствующее постановление было принято 23 мая 2023 года в ходе заседании регулятора.

Что известно о повышении тарифов

Сначала тарифы для облэнерго будут пересмотрены с июня. В зависимости от класса напряжения цены увеличатся с 7% до 34%. А с июля расценки увеличатся еще, в среднем, на 23%.

На видео с 03:10

Таким образом, двухэтапное повышение тарифов на распределение с 1 июня и с 1 июля коснутся:

  • "Винницаоблэнерго".
  • "Волыньоблэнерго".
  • "ДТЭК Днепровские электросети".
  • "Закарпатьеоблэнерго".
  • "ДТЭК Киевские электросети".
  • "ДТЭК Киевские региональные электросети".
  • "Львовоблэнерго".
  • "Николаевоблэнерго".
  • "ДТЭК Одесские электросети".
  • "Полтаваоблэнерго".
  • "Прикарпатьеоблэнерго".
  • "Сумыоблэнерго".
  • "Тернопольоблэнерго".
  • "Харьковоблэнерго".
  • "Хмельницкоблэнерго".
  • "Черкассыоблэнерго".
  • "ЧерниговоЭлектро" ДПЭМ ЧАО "Атомсервис".
  • "ДТЭК ПЭМ-Энергоуголь".
  • "Укрзализныця".
  • "Нафтогаз Тепло".
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При этом НКРЭКУ согласилась продлить до конца июня действующий тариф для операторов систем распределения на прифронтовых территориях. Но с уже в июле тарифы будут пересмотрены. Изменения коснутся таких облэнерго, как:

  • "ДТЭК Донецкие электросети".
  • "Запорожьеоблэнерго".
  • "ДТЭК Высоковольтные сети".
  • "Луганское энергетическое объединение".
  • ГП "Региональные электрические сети".

"Наше решение должно закладываться в параметры ПСО и предлагаться нами как регулятором. Поэтому логично, что мы должны принять это решение, а дальше ПСО уже будет отстраиваться в зависимости от нашего решения. Поэтому предлагаю принять это решение сегодня", — отметил представитель комиссии Валерий Тарасюк.

Отметим, что повышение цен на распределение тока станет основой для пересмотра тарифов для населения.

Напомним, Фокус уже писал, что в Украине в мае 2023 года начались масштабные ремонтные работы на энергоблоках атомных электростанций, поэтому в энергосистеме уже несколько дней наблюдается дефицит мощности.