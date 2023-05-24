В Украине происходит системное давление на бизнес, – Politico

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В Украине оказывается системное давление на бизнес – на украинские компании, добросовестно уплачивающие налоги, налагаются санкции, причины которых никак не объясняются. В частности, об этом говорится в статье американского издания Politico, посвященной кейсу откровенно сомнительных до сих пор не объясненных властями санкций против украинских компаний, в том числе – против Parimatch, передает Obozrevatel.

"Санкции вызывают рост опасений бизнеса в Украине. Некоторые политически связанные игроки могут использовать войну как возможность обогатиться и ограбить коммерческих конкурентов. Руководители компаний говорят, что некоторым представителям бизнеса выдвинули сомнительные уголовные обвинения, или СБУ внесла их в перечень санкционных компаний Украины с очень расплывчатых соображений национальной безопасности", – говорится в публикации.

В статье подчеркивается, что Parimatch – это ведущая мировая букмекерская компания, зарегистрированная в Украине, которая также подверглась санкциям под надуманными предлогами. В частности, якобы из-за российских связей с фирмами, оказывающими административные услуги компании, хотя компания заявила о выходе с российского рынка вскоре после начала войны, а также – из-за налоговых нарушений, хотя налоговые нарушения не являются основанием для включения в список санкций.

По мнению авторов статьи, эти шаги против самых успешных компаний Украины вызывают недоумение и рискуют отпугнуть иностранных инвесторов. В качестве примера в статье приводится кейс, когда в прошлом году некоторые страны Европейского Союза, включая Германию, задержали распределение финансовой помощи Украине из-за опасений ответственности за то, что деньги могут быть направлены на коррупционные схемы.

В публикации цитируется один из топ-менеджеров Parimatch, Максим Ляшко, не получивший объяснений, почему компания оказалась под санкциями. Он отметил, что после появления слухов, что букмекерский рынок в Украине будет очищен от любых связей с россией, представители Parimatch направили в украинские государственные институты письма, подтверждающие, что у компании есть украинские собственники. Кроме того, Parimatch пожертвовал более 40 миллионов долларов на гуманитарные цели, связанные с войной.

Но, несмотря на это, компания была подвергнута санкциям. "Официальной коммуникации, объяснений не было, а другие государственные органы говорят, что не могут помочь, потому что это в руках СБУ, и у них нет в этом вопросе компетенции. Некоторые чиновники ссылаются на письмо СБУ, в котором вроде бы есть объяснение причин санкций, но нам эту информацию не предоставляют, потому что это тайна. Такая прозрачность", – цитирует американское издание Максима Ляшко.

Журналисты Politico обратились в СБУ с просьбой прокомментировать ситуацию с Париматчем, но ответа не получили. При этом в статье отмечается, что приостановкой действия лицензии на деятельность Parimatch и замораживанием его активов воспользовались российские конкуренты. Автор статьи ссылается на мнение спикера волонтерской расследовательской инициативы InformNapalm Михаила Макарука.

"Выжимание Parimatch разрушает легальный рынок ставок, толкая азартные игры в подполье. Украинцы все еще делают ставки онлайн, но выигрывают российские компании", – убежден Макарук. По его мнению, Parimatch – это не единственная структура, против которой ведется внутренняя коммерческая война. Она затрагивает и другие сферы экономики – начиная от агробизнеса и заканчивая ИТ-сектором. Издание ссылается на анонимного руководителя одного из предприятий, утверждающего, что в верхушке украинской власти есть люди, которые используют войну, чтобы изнасиловать бизнес, применяя санкции для устранения конкурентов или наказания несогласных. По мнению собеседника Politico, эти руководители государства имеют неограниченную власть и в результате неприкосновенны в глазах международного сообщества и СМИ.