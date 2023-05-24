В Україні відбувається системний тиск на бізнес, – Politico

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В Україні чиниться системний тиск на бізнес – на українські компанії, які сумлінно сплачують податки, накладаються санкції, причини яких ніяк не пояснюються. Зокрема, про це йдеться у статті американського видання Politico, присвяченій кейсу відверто сумнівних і досі не пояснених владою санкцій проти українських компаній, в тому числі – проти Parimatch, передає Obozrevatel.

"Санкції викликають зростання побоювань бізнесу в Україні. Деякі політично пов’язані гравці можуть використовувати війну як можливість збагатитися та пограбувати комерційних конкурентів. Керівники компаній кажуть, що деяким представникам бізнесу висунули сумнівні кримінальні звинувачення, або ж СБУ внесла їх до переліку санкційних компаній України з дуже розпливчастих міркувань національної безпеки", — йдеться у публікації.

У статті підкреслюється, що Parimatch – це провідна світова букмекерська компанія, зареєстрована в Україні, яка також підпала під санкції під надуманими приводами. Зокрема, начебто через російські зв’язки з фірмами, що надають адміністративні послуги компанії, хоча компанія заявила про вихід з російського ринку невдовзі після початку війни, а також – через податкові порушення, хоча податкові порушення не є підставою для включення до списку санкцій.

На думку авторів статті, ці кроки проти найуспішніших компаній України викликають здивування і ризикують відлякати іноземних інвесторів. В якості прикладу у статті наводиться кейс, коли минулого року деякі країни Європейського Союзу, включаючи Німеччину, затримали розподіл фінансової допомоги Україні через побоювання відповідальності, що гроші можуть бути спрямовані на корупційні схеми.

У публікації цитується один із топ-менеджерів Parimatch, Максим Ляшко, який не отримав пояснень, чому компанія опинилася під санкціями. Він зазначив, що після появи чуток, що букмекерський ринок в Україні буде очищено від будь-яких зв’язків з Росією, представники Parimatch надіслали до українських державних інституцій листи, які підтверджували, що компанія має українських власників. Крім того, Parimatch пожертвував понад 40 мільйонів доларів на гуманітарні цілі, пов’язані з війною.

Але, попри це, компанію було піддано санкціям. "Офіційної комунікації, пояснень не було, а інші державні органи кажуть, що не можуть допомогти, тому що це в руках СБУ, і вони не мають у цьому питанні компетенції. Деякі чиновники посилаються на лист СБУ, в якому начебто є пояснення причин санкцій, але нам цю інформацію не надають, бо це таємниця. Отака прозорість", – цитує американське видання Максима Ляшка.

Журналісти Politico звернулися до СБУ з проханням прокоментувати ситуацію з Паріматч, але відповіді не отримали. При цьому у статті зазначається, що призупиненням дії ліцензії на діяльність Parimatch і заморожування його активів скористалися з російські конкуренти. Автор статті посилається на думку спікера волонтерської розслідувальної ініціативи InformNapalm Михайла Макарука.

"Вичавлення Parimatch руйнує легальний ринок ставок, штовхаючи азартні ігри в підпілля. Українці все ще роблять ставки онлайн, але виграють російські компанії", – переконаний Макарук. На його думку, Parimatch – це не єдина структура, проти якої ведеться внутрішня комерційна війна. Вона зачіпає й інші сфери економіки – починаючи від агробізнесу і закінчуючи ІТ-сектором. Видання посилається на анонімного керівника одного з підприємств, який стверджує, що у верхівці української влади є люди, які використовують війну, щоб зґвалтувати бізнес, застосовуючи санкції для усунення конкурентів або покарання незгодних. На думку співбесідника Politico, ці керівники держави мають необмежену владу і через війну є недоторканними в очах міжнародної спільноти та ЗМІ.