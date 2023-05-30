В некоторых районах Киева пропал свет: энергетики объяснили, что происходит

Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

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В понедельник, 30 мая, часть Киева осталась без света. Причина — авария на электросетях, сообщили в пресс-службе компании ДТЭК "Киевские электросети".

Сообщается, что ремонтные бригады оперативно прибыли на место аварии и уже запитали 33 обесточенных дома, подключив их к резервным источникам. Сейчас энергетики восстанавливают электроснабжение 15 домов на улицах:

Институтская

Михаила Грушевского

Ивана Мазепы

Липская

Пилипа Орлика

"После резервного переключения специалисты приступят к ремонту основного оборудования, чтобы обеспечить надежную схему электроснабжения домов", — добавили в компании.

Тем временем в компании ДТЭК отметили, что аварийные отключения электроэнергии с 13:28 по 14:32 происходили во всех регионах страны из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре

"Это привело к снижению частоты в объединенной энергосистеме Украины".

Почему в Украине возможны отключения электроэнергии летом

Как объяснил накануне директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, вследствие недостаточной генерации в июле и августе украинцам грозит возобновление отключений электроснабжения. По мнению эксперта, в первую очередь поставки энергоресурса будут ограничены для предприятий.

Харченко предположил, что у бизнеса будет два варианта: импортировать электричество из Европы или вовсе не работать. При этом он отметил, что европейская электроэнергия стоит в 2-2,5 раза дороже, чем в Украине.

"В настоящее время ситуация такова, что в июле и августе вполне возможно придется снова прибегнуть к отключениям в качестве меры балансировки энергетической системы. Просто потому, что генерации недостаточно, она не может покрыть пиковые часы потребления,"— сказал эксперт.

Напомним, 26 мая бывший заместитель гендиректора "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян сообщил, что из-за текущего тарифа на электроэнергию, поставщики не могут рассчитаться с "Укрэнерго", поэтому на рынке накапливаются значительные задолженности.

Также Фокус сообщал, что в Украине в мае 2023 года стартовала масштабная ремонтная кампания на энергоблоках атомных электростанций, поэтому в энергосистеме уже наблюдается дефицит мощности.