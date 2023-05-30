У деяких районах Києва зникло світло: енергетики пояснили, що відбувається

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

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У понеділок, 30 травня, частина Києва залишилася без світла. Причина – аварія на електромережах, повідомили у пресслужбі компанії ДПЕК "Київські електромережі".

Повідомляється, що ремонтні бригади оперативно прибули на місце аварії і вже заживили 33 знеструмлені будинки, підключивши їх до резервних джерел. Наразі енергетики відновлюють електропостачання 15 будинків на вулицях:

Інститутська

Михайла Грушевського

Івана Мазепи

Липська

Пилипа Орлика

"Після резервного перемикання фахівці розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків", — додали в компанії.

Чому в Україні можливі відключення електроенергії влітку

Як пояснив напередодні директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, внаслідок недостатньої генерації у липні та серпні українцям загрожує поновлення відключень електропостачання. На думку експерта, насамперед постачання енергоресурсу буде обмежено для підприємств.

Харченко припустив, що бізнес матиме два варіанти: імпортувати електрику з Європи або зовсім не працювати. При цьому він зазначив, що європейська електроенергія коштує у 2-2,5 раза дорожче, ніж в Україні.

"Зараз ситуація така, що в липні та серпні цілком можливо доведеться знову вдатися до відключень як міра балансування енергетичної системи. Просто тому, що генерації недостатньо, вона не може покрити піковий годинник споживання", — сказав експерт.

Нагадаємо, 26 травня колишній заступник гендиректора "Укренерго" Михайло Бно-Айріян повідомив, що через поточний тариф на електроенергію постачальники не можуть розрахуватися з "Укренерго", тому на ринку накопичуються значні заборгованості.

Також Фокус повідомляв, що в Україні у травні 2023 року стартувала масштабна ремонтна кампанія на енергоблоках атомних електростанцій, тому в енергосистемі вже спостерігається дефіцит потужності.