"Не покриває навіть передачу": в "Укренерго" пояснили, навіщо потрібно піднімати ціни на світло (відео)

Через поточний тариф постачальники електроенергії населенню не розраховуються з "Укренерго", і на ринку утворюються величезні борги, повідомив колишній заступник гендиректора "Укренерго" Михайло Бно-Айріян.

Related video

Поточний тариф на електроенергію не покриває навіть вартості її доставки, а на ринку енергопослуг створюються величезні борги. Про це сказав ексзаступник гендиректора "Укренерго" Михайло Бно-Айріян під час дискусії спеціалістів в галузі енергетики Energy Freedom by Energy Club.

За його словами, постачальники універсальних послуг, які постачають електроенергію населенню, не розраховуються з "Укренерго" через поточний тариф. Через це на ринку утворюються величезні борги.

"Сьогоднішня ціна не покриває навіть передачу та розподіл електроенергії, ну так не може бути. Ми маємо чітко передбачити ресурс, звідки ці гроші брати, а не постійно створювати борги по всьому ланцюгу виробництва та споживання електроенергії", — сказав Бно-Айріян.

Він додав, що для того, щоб і далі підтримувати тариф для населення потрібно чітко передбачити джерело коштів для цього, а ціни на електроенергію мають бути максимально ринковими.

"Тому треба рішення і треба чесно про це говорити. Рахувати і шукати оптимальні шляхи для тих верств населення, які максимально мають бути захищені", — сказав він.

Нагадаємо, що за даними "Укренерго", ЗС РФ випустили по енергооб'єктах України понад тисячу ракет та дронів, з яких 250 досягли мети. Аби відремонтувати обладнання компанії потрібно близько 1 млрд доларів.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію в Україні хочуть переглянути двічі — у червні та в липні-грудні.