Тарифи на електроенергію в Україні зростуть: що вже відомо про майбутнє підвищення

Енергосистема України, яка отримала серйозні пошкодження внаслідок обстрілів ЗС РФ, потребує фінансування. В уряді продовжують вивчати питання щодо майбутнього підвищення ціни електроенергії для населення.

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За даними НЕК "Укренерго", окупанти випустили по енергооб'єктах України понад тисячу ракет та дронів, з яких 250 досягли мети. Тепер, щоби провести першочергові ремонтні роботи високовольтних мереж, компанії потрібно близько одного мільярда доларів. Тобто для відновлення енергосистеми та підготовки до нового опалювального сезону потрібне серйозне фінансування, частина якого може надійти після підвищення вартості електроенергії для населення.

Кабінет міністрів України 25 квітня 2023 року до кінця травня продовжив дію механізму покладання спеціальних обов'язків, завдяки яким українці платять за світло лише 1,44 або 1,68 грн за кВт-год замість ринкової ціни. Однак в уряді вже давно натякають, що вартість електрики для побутових споживачів буде переглянута. Фокус розбирався, що про це відомо вже зараз.

Платити більше: як в Україні підвищать тарифи на світ

Голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський вважає, що населення має платити за електроенергію до 2,88 гривень за кВт-год. За його словами, підготовка до опалювального сезону 2023/2024 коштуватиме державі 45-46 мільярдів гривень. Ці гроші з'являться саме після перегляду тарифів і фінансування зможуть направити на ремонт об'єктів інфраструктури, пошкоджених росіянами.

"Для відновлення інфраструктури та підготовки до осінньо-зимового періоду потрібно приблизно 45-46 мільярдів гривень", — зазначив він.

Костянтин Ущаповський також пояснив, що встановлена Кабінетом Міністрів фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів не покриває всіх складових витрат на виробництво, передачу (розподіл) та постачання електричної енергії побутовим споживачам. А економічно обґрунтована ціна на світ — понад 6 грн за кВт-год (з урахуванням податку на додану вартість).

Тим часом голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус розкрив деталі майбутнього підвищення цін. Так, за словами народного депутата, максимальне підвищення, над яким зараз роздумують в уряді, — удвічі в порівнянні з нинішньою вартістю.

"Головне ж завдання — не просто максимально зібрати з людей гроші, впровадивши непомірний "податок" на енергоспоживання і піднявши тариф вище за ринковий рівень, а проінвестувати енергосистему, відновити її, можливо, навіть десь перебудувати, щоб сформувати запас міцності до наступної зими", — зауважив він.

Тобто якщо припустити затвердження підвищеного тарифу 2,88 грн за кВт-год, то зростання витрат на електроенергію зросте при споживанні домогосподарства, наприклад, 350 кВт-год на місяць, з 528 грн до 1008 тис. грн або майже вдвічі.

Тариф на світло: коли чекати на підвищення

Усі зміни в тарифах уряд ще погоджуватиме час із Національною комісією (НКРЕКП). Тому про нові ціни, ймовірно, побутові споживачі дізнаються не раніше червня.

Хоча раніше заступник міністра енергетики Фарід Сафаров в ефірі телемарафону повідомляв, що остаточно питання щодо перегляду тарифів буде вирішено ближче до нового опалювального сезону.

"Зміна тарифів — це важкі та вимушені рішення. Поки що уряд і НКРЕКП опрацьовують питання, щоб зрозуміти, наскільки потрібно збільшувати тариф", — додав чиновник.

При цьому українці з низькими доходами, як очікується, не відчують підвищення тарифів завдяки спеціальним субсидіям та енергоефективним заходам.

"Ті господарства, які отримували субсидії, і надалі їх отримуватимуть", — повідомив представник комітету парламенту з енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Нагадаємо, Фокус уже писав, що в Україні у травні 2023 року розпочалися масштабні ремонтні роботи на енергоблоках атомних електростанцій, тому в енергосистемі вже кілька днів спостерігається дефіцит потужності.

Раніше Фокус пояснював, які тарифи на комуналку не зміняться до кінця війни.