Частковий мораторій: українцям розповіли, які тарифи на комуналку не зміняться

Підвищення тарифів на послуги ЖКГ, незважаючи на воєнний стан, може статися вже 2023 року. Втім, подорожчання торкнеться не всієї комуналки.

Related video

В Україні вже кілька тижнів активно обговорюють підвищення тарифів на деякі комунальні послуги. Зокрема, вже після опалювального сезону, який має завершитись у квітні, для українців може подорожчати вода та електрика. Тим часом у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у відповідь на запит видання "РБК-Україна" 16 березня 2023 року повідомили, які комунальні послуги точно не подорожчають, доки триває війна.

Повідомляється, що ще 2022 року в Україні визначились із трьома такими комунальними послугами.

"Згідно із законом НКРЕКП не має повноважень щодо встановлення цін на природний газ", — сказано в повідомленні.

До того ж, постачання природного газу здійснюється за цінами, які вільно встановлюються між постачальником і споживачем. При цьому у законодавстві можуть бути винятки. Водночас, НКРЕКП дозволено, наприклад, встановлювати або змінювати тарифи на послуги з розподілу природного газу.

При цьому, за інформацією комісії регулювання електроенергетики, ціна на природний газ для побутових споживачів, ОСББ, виробників теплової енергії, якщо вони використовують газ для виробництва теплової енергії для населення та уклали договір з ДК "Нафтогаз України", не підлягає збільшенню та залишається на рівні24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, у серпні 2022 року президент України Володимир Зеленський поставив підпис під ухваленим нардепами законопроектом №7427. Законопроект був прийнятий, щоб не допустити підвищення тарифів в умовах воєнного стану.

Що передбачає закон?

Документ передбачає заборону підвищення тарифів для всіх громадян на:

послуги з розподілу газу;

теплову енергію — її виробництво, транспортування та постачання;

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Тим часом на тлі пошкоджень енергосистеми внаслідок атак ЗС РФ в уряді замислилися про підвищення тарифу на електроенергію для населення. Про плани влади Фокус докладно писав у статті "Оновлення платіжок. Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже з квітня".

Також нагадаємо, що Нацкомісія вже оприлюднила попередні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Очікується, що тарифи підвищуватимуть у два етапи: спочатку 1 квітня і ще раз 1 липня. Вартість послуг після підвищення подорожчає приблизно на 30%.