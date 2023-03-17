Частичный мораторий: украинцам рассказали, какие тарифы на коммуналку не изменятся

Повышение тарифов на услуги ЖКХ, насмотря на военное положение, может произойти уже в 2023 году. Впрочем, подорожание коснется не всей коммуналки.

Related video

В Украине уже несколько недель активно обсуждают повышение тарифов на некоторые коммунальные услуги. В частности, уже после отопительного сезона, который должен завершиться в апреле, для украинцев может подорожать вода и электричество. Тем временем в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в ответ на запрос издания "РБК-Украина" 16 марта 2023 года сообщили, какие коммунальные услуги точно не подорожают, пока продолжается война.

Сообщается, что еще в 2022 году в Украине определились с тремя такими коммунальными услугами.

"Согласно закону НКРЭКУ не имеет полномочий по установлению цен на природный газ", — сказано в сообщении.

К тому же, поставка природного газа осуществляется по ценам, свободно устанавливаемым между поставщиком и потребителем. При этом в законодательстве могут быть и исключения. В то же время НКРЭКУ позволено, например, устанавливать или менять тарифы на услуги по распределению природного газа.

При этом, по информации комиссии регулирования электроэнергетики, цена на природный газ для бытовых потребителей, ОСМД, производителей тепловой энергии, если они используют газ для производства тепловой энергии для населения и заключили договор с ГК "Нафтогаз Украины", не подлежит увеличению и остается на уровне 24 февраля 2022 года.

Напомним, в августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под принятым нардепами законопроектом №7427. Законопроект был принят, чтобы не допустить повышение тарифов в условиях военного положения.

Что предусматривает закон?

Документ предусматривает запрет на повышение тарифов для всех граждан на:

услуги по распределению газа;

тепловую энергию — ее производство, транспортировку и поставку;

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Тем временем на фоне повреждений энергосистемы вследствие атак ВС РФ, в правительстве задумались о повышении тарифа на электроэнергию для населения. О планах власти Фокус подробно писал в своей статье "Обновление платежек. Тарифы на электроэнергию могут повысить уже с апреля".

Также напомним, что Нацкомиссия уже обнародовала предварительные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Ожидается, что тарифы будут повышать в два этапа: сначала 1 апреля, и еще раз 1 июля. Стоимость услуг после повышения подорожает примерно, на 30%.