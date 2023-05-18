В енергосистемі вже дефіцит: в "Укренерго" пояснили, чи будуть українці без світла

За словами голови правління компанії Володимира Кудрицького, дефіцит виникає у вечірній час, а ось вранці і вдень вдається зберігати баланс за рахунок сонячної генерації.

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В Україні з травня 2023 року стартували масштабні ремонтні роботи на атомних енергоблоках, тож у вітчизняній енергосистемі вже кілька днів спостерігається дефіцит потужності. Його збираються покривати за рахунок імпорту струму з Європи та збільшенням потужності теплової генерації, розповів в ефірі телемарафону 16 травня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, відключення світла споживачам – це остання міра, яку можуть застосувати.

"Дефіцит, який може бути впродовж літа, не означає відключень споживачів. Його можна врегулювати кількома способами, і відключення споживачів – останній у переліку за пріоритетністю. Найбільш очевидним способом збалансування української енергосистеми є імпорт електроенергії з країн Євросоюзу", – зазначив він.

Дефіцит в енергосистемі спостерігається вже зараз, але лише у вечірній час. Тому Україна обмежує експорт електроенергії в цей час і більше навантажує енергоблоки. А збалансувати систему в ранкові та денні години дозволяє робота сонячної генерації.

Крім того, енергетики максимально залучать енергоблоки ТЕС та ГЕС, які не будуть перебувати на ремонтах.

До речі, всі енергооб'єкти України через масовані ракетні та дронові атаки з боку ЗС РФ цієї зими працювали в критичних умовах. Окупанти, починаючи з жовтня 2022 року, десятки разів атакували об'єкти магістральних мереж "Укренерго". Внаслідок атак інфраструктура отримала масштабні та складні ушкодження.

На тлі цього в Україні мають намір переглянути тарифи на електроенергію для всіх споживачів, щоб залучити додаткове фінансування для ремонту пошкодженої інфраструктури. Так, 12 травня нардеп Сергій Нагорняк повідомив, як найближчим часом можуть змінитись цифри у платіжках за електроенергію для українців. За його словами, навіть після перегляду тарифів, господарства, які отримували субсидії, надалі їх отримуватимуть.

Тим часом 17 травня голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус заявив, що тарифи на електрику в Україні найближчим часом можуть зрости одразу вдвічі.