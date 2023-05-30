Украинцам рассказали, в какие месяцы и часы будут отключать свет летом

Эксперт Александр Харченко не исключает, что в течении лета возможны графики отключения электричества, по которым Украина жила в зимний период. Энергодефицит — последствие того, что из-за боевых действий на территории Украины практически все атомные электростанции вовремя не прошли ремонт.

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В июле и августе этого года в Украине с высокой долей вероятности возобновлят веерные отключения электричества. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко эфире телеканала "Киев" во вторник, 30 мая.

"Есть высокая вероятность что в июле-августе будут плановые отключения", — сказал Харченко.

Он объяснил украинцам, что отключения электричества будут не такие, как тогда, когда люди не имели электричества более суток. Сейчас речь будет идти о том, что электричества может не быть 2-3 часа и это будет происходить в основном в пиковые часы.

Эксперт подчеркнул, что дефицит электроэнергии Украина будет испытывать даже в летние месяцы. В это время даже возможны графики отключения электричества, по которым Украина жила в зимний период.

"К сожалению такая опасность очень высока, генерации у нас недостаточно", — сказал Харченко.

По его словам, энергодефицит — последствие того, что из-за боевых действий на территории Украины практически все атомные электростанции вовремя не прошли ремонт. В мирное время их осматривали и приводили в рабочее состояние в те периоды, когда дефицит мощностей могли покрыть гидроэлектростанции.

Однако в этом году графики ремонта сдвинулись. И теперь АЭС будут на ремонте минимум до сентября-октября, потому что каждый ремонт это два-три месяца.

Напомним, 18 мая СМИ писали о том, кому из украинцев не будут выключать электроэнергию. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предложила правительству разработать порядок защиты некоторых потребителей электроэнергии.

В этот же день в "Укрэнерго" объяснили, будут ли украинцы без света. По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, дефицит возникает в вечерние часы, а вот утром и днем удается сохранять баланс за счет солнечной генерации.